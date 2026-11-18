Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de las educadoras de 0-3 frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha querido recordar a la consejera de Educación, Eva Ledo, de los "graves problemas", incluidos falta de personal y de medios, que afectan a la red asturiana de escuela infantil.

En un comunicado recogido por Europa Press, CCOO sale al paso así de una comunicación de Ledo en redes, en la que muestra su satisfacción por contar ya con 95 centros educativos abiertos de la red autonómica de 0-3 años. "Está muy bien hablar de cifras y de ampliación de la red, pero la realidad de las escuelas es otra. Seguimos con graves problemas de falta de personal y de medios", afirman.

Desde el sindicato explican que en Riosa, una compañera comenzó el curso completamente sola, atendiendo a todos los niños y no se cubrió el puesto hasta hace muy poco. Añaden que en Pola de Lena se tardó dos meses y medio en cubrir las necesidades de personal, y que en 'Los Polesinos' se ha tenido que reducir el horario por falta de sustituciones. "En Lugo de Llanera seguimos con problemas de personal y compañeras trabajando solas", señalan.

CCOO afirma que de las 37 plazas creadas y llevadas a mesa en septiembre, ni siquiera se han podido cubrir todas. "El sistema de llamamientos sigue sin funcionar, algo que CCOO viene denunciando desde antes del verano. Proponemos un sistema similar al de los interinos de Educación, con una o dos convocatorias semanales para ofertar las plazas y agilizar las incorporaciones", añaaden.

A ello añaden otras carencias, como compañeras de las escuelas de nueva creación asumiendo funciones de lavandería y, en algunos casos, de ayudante de catering que no les corresponden o falta de materiales y de uniformidad. "Tampoco se está materializando lo acordado en el futuro reglamento de organización: faltan personal, apoyos y tiempo fuera del aula para realizar el trabajo administrativo", insisten.

En el ámbito laboral seguimos CCOO considera que siguen sin avances. "No sabemos nada del grupo B, no se ha modificado el quinto convenio, no se habla del sexto y continúa pendiente la situación de las personas no estabilizadas", argumentan.

Desde CCOO creen que existe un bloqueo entre Educación y Función Pública que está impidiendo avances fundamentales, como la cobertura de personal y la puesta en marcha de un sistema eficaz de llamamientos.

En el citado comunicado hacen un llamamiento expreso a la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, para que intervenga y desbloquee esta situación. "La Administración no puede seguir instalada en los anuncios mientras las trabajadoras y los niños sufren las consecuencias de la falta de soluciones", advierten.

Además, afirman que si la Administración sigue sin escuchar y sin dar respuestas, CCOO no descarta impulsar movilizaciones. "No vamos a permitir que detrás de los anuncios de gratuidad y ampliación de la red se esconda la precariedad con la que están funcionando muchas escuelas infantiles", concluyen desde CCOO.