CCOO reprueba las "difamaciones" sobre la seguridad de Valgrande-Pajares y exige respeto a la plantilla

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha expresado su "indignación" ante lo que considera una "permanente descalificación y desprestigio" del funcionamiento de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares y ha criticado las declaraciones que, a su juicio, cuestionan de forma "irresponsable" la capacidad y profesionalidad de la plantilla y siembran dudas "sin rigor técnico" sobre la seguridad de la instalación.

El sindicato sostiene que estas manifestaciones, realizadas obviando los controles, pruebas y labores de mantenimiento a los que se somete el complejo, dañan gravemente el buen nombre y el prestigio de Pajares al poner en entredicho un aspecto "tan esencial" como la seguridad.

Para CCOO, generar incertidumbre en este ámbito no solo perjudica a quienes desempeñan su trabajo "con profesionalidad, experiencia y compromiso", sino que también afecta a la imagen de una instalación pública que forma parte del patrimonio deportivo y turístico de Asturias, por lo que califica estas actuaciones de "difamación intolerable" y anuncia que pedirá a la Administración que adopte medidas frente a quienes, "faltando a la verdad, dañan y ensucian" el nombre de la estación.

La organización asegura no entender que la propia dirección de Valgrande-Pajares ponga ahora en duda aspectos del funcionamiento seguro de la estación cuando es quien ostenta la responsabilidad última de autorizar la apertura, decisión que solo puede tomarse cuando se cumplen todas las condiciones exigidas.

En este sentido, CCOO recuerda las palabras del director de la estación en su comparecencia ante la Junta General del Principado el 11 de marzo de 2025, cuando afirmó que "jamás se puede dudar de la seguridad de la estación" porque, de lo contrario, "no podría abrir" y garantizó que, si entendiera que existe falta de seguridad, "no permitiría la apertura".

A juicio del sindicato, estas declaraciones evidencian la contradicción entre aquel posicionamiento y las dudas que ahora se trasladan al debate público, situación que se agrava cuando se insinúa que las supuestas carencias recaen sobre el personal, en un intento de "eludir responsabilidades y generar confusión".

La central recuerda que ya advirtió en su momento, tras la destitución "ilegal" del coordinador de remontes y pistas -que la propia Administración rectificó-, de que Pajares se estaba gestionando "como un cortijo", y considera que el tiempo está confirmando aquellas advertencias.

Además, señala a quienes "deliberadamente" dañan el prestigio de Valgrande-Pajares mediante "afirmaciones falsas" y advierte de que deberán responder por sus actuaciones, porque la difusión de informaciones "interesadas o carentes de veracidad no puede quedar impune" cuando está en juego la reputación de una instalación pública y el trabajo de su plantilla.

REPRUEBA AL DIPUTADO DE VOX

CCOO reprueba de manera especial al diputado de Vox, Javier Jové, al que acusa de convertir sus intervenciones sobre Pajares en "un auténtico circo político", encadenando "falsedades e insultos" amparado en la impunidad de su cargo, una actitud que tacha de "totalmente irresponsable e impropia" de un representante público.

Por todo ello, el sindicato exige responsabilidad institucional, respeto al trabajo del personal y el cese inmediato de declaraciones y actuaciones que "solo contribuyen a deteriorar la imagen de la estación y a generar una alarma social falseada", y afirma que seguirá defendiendo el buen nombre de Valgrande-Pajares como motor de dinamización económica y social para la comarca.