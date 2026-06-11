CCOO responsabiliza al Gobierno asturiano de la "grave situación de inseguridad" de Sograndio

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO del Hábitat ha emitido este jueves una nota de prensa en la que responsabiliza al Gobierno asturiano de la "grave situación de inseguridad" del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo.

El sindicato se ha referido a la situación que sufren los vigilantes tras las últimas agresiones y los "continuos" incidentes. "Estas agresiones no son hechos aislados ni imprevisibles, son consecuencia directa de una cadena de incumplimientos que se vienen denunciando desde hace tiempo y frente a los cuales la Administración del Principado de Asturias ha optado por mantener una actitud pasiva, permitiendo que la empresa adjudicataria del servicio incumpla de forma reiterada las obligaciones asumidas en el pliego de condiciones del contrato", han señalado.

Indican que los incumplimientos afectan a cuestiones esenciales para la seguridad del servicio, entre ellas la falta de cobertura de la totalidad de los turnos contratados, dejando de manera reiterada puestos sin cubrir, deficiencias en la entrega de uniformidad y en los medios asignados al personal y la modificación unilateral de complementos de puesto fijos en conceptos variables para el beneficio propio empresarial.

"Resulta especialmente grave que estas circunstancias hayan sido puestas en conocimiento tanto de la empresa como de la Administración sin que se hayan adoptado medidas eficacia para corregirlas. La falta de vigilancia y control por parte de la Consejerías competente sobre el cumplimiento del contrato esta contribuyendo a generar un escenario de inseguridad que afecta tanto a los compañeros vigilantes de seguridad privada como al propio funcionamiento del centro", han añadido desde CCOO.

La organización insiste en que el Principado no puede desentenderse de una situación que se desarrolla en un servicio público bajo su responsabilidad y que tiene la obligación de exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento integro y estricto del pliego de condiciones.