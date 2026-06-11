CCOO y Sipla denuncian que la "deriva autoritaria y populista" del alcalde de Siero deteriora el clima laboral municipal

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OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de CCOO y el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla) en el Ayuntamiento de Siero han denunciado la "deriva autoritaria y populista" del alcalde, Ángel García, que está provocando un "grave deterioro" del clima laboral y los servicios públicos, así como una "fuga de talento" dentro de la Administración local.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales han calificado la situación de "insostenible" y han acusado de forma directa al regidor de incurrir en "injerencias impropias" en la gestión del personal, realizar "ataques públicos" a los trabajadores y mantener bloqueada de forma sistemática la negociación colectiva.

Han calificado de "inaceptable" la actitud del alcalde, al considerar que sobrepasa continuamente los límites de sus competencias institucionales mediante actuaciones y declaraciones que afectan a la esfera laboral y personal de los empleados públicos. En este sentido, han tildado de "especialmente graves" sus últimas manifestaciones públicas "cuestionando bajas médicas" y haciendo referencia a aspectos de la vida privada de los trabajadores.

CCOO y Sipla han criticado lo que denominan "métodos de presión y señalamiento", entre los que han citado el traslado de empleados de sus puestos habituales a dependencias situadas frente a la Alcaldía. Según han expuesto, no se trata de episodios aislados, sino de una forma de gobernar basada en "la confrontación, la intimidación y la ausencia de diálogo", lo que ha instalado un "clima de miedo" que hace que el personal evite expresar discrepancias o reivindicar derechos por temor a represalias.

Los sindicatos han denunciado una "actitud caciquil" de bloqueo sistemático a la actividad sindical. Según han asegurado, los escritos, propuestas y solicitudes de información presentados por los cauces oficiales "permanecen sin respuesta", incumpliendo los principios de transparencia. Entre las cuestiones sin contestación, han enumerado la solicitud de gestión de las horas extraordinarias, el análisis de la elevada temporalidad, la cobertura de vacantes estructurales, la implantación del teletrabajo o la regulación de la desconexión digital.

Han lamentado que esta falta de respuesta e inestabilidad derive en una pérdida constante de profesionales cualificados que optan por abandonar el Consistorio, lo que a su vez incrementa la carga de trabajo de quienes permanecen en sus puestos. De igual modo, han afeado que se recorten derechos laborales y se retrasen soluciones urgentes mientras se continúan destinando fondos municipales a actuaciones "cuya repercusión positiva en la mejora efectiva de los servicios resulta discutible".

Por todo ello, CCOO y Sipla han exigido un "cambio inmediato de rumbo" en la gestión municipal para que cesen las prácticas de presión sobre los trabajadores y se garantice el respeto hacia la plantilla. Finalmente, han reclamado transparencia en los recursos humanos, la cobertura definitiva de las vacantes existentes y la apertura de una negociación colectiva "real y efectiva", advirtiendo de que continuarán denunciando cualquier vulneración a la dignidad profesional del personal.