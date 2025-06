CCOO y SOMA-UGT plantean una propuesta para el plan de futuro de Hunosa y reclaman el mantenimiento del empleo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las secciones sindicales de CCOO de Hunosa y de SOMA-Fitag-UGT han informado este miércoles de que han trasladado una propuesta para el plan de futuro de la empresa pública Hunosa, dependiente de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de "garantizar una transformación real de la empresa y generar empleo de calidad".

Tanto el secretario general de CCOO de Industria en Asturias, Ignacio Requena, como el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, han participado en Oviedo en una rueda de prensa sobre el asunto.

Requena se ha dirigido a los gobiernos central y autonómico para insistir en que una transición energética "no puede ni debe ser sinónimo de desmantelamiento de empresas ni de abandono de territorios".

Ha exigido al Gobierno central, como accionista mayoritario a través de la SEPI en Hunosa, que ponga todos los recuros necesarios para llevar a cabo la transformación necesaria. "El tiempo se agota", ha advertido. También ha reclamado al Gobierno astriano que asuma "con responsabilidad" la defensa del futuro de Hunosa. "No vamos a admitir que sigan dilatando los tiempos", ha advertido. De lo contrario, ha avanzado que los mineros serán "los primeros en salir a la calle para defender el empleo y el futuro de las comarcas".

Por su parte, Alperi ha comentado que lo único que planteán es que se cumplan lo firmado en el año 2019. "La responsabilidad de las organizaciones sindicales aquí presentes pasa por presentar una serie de proyectos que tienen como fin el mantener empleo, generar más empleo y sobre todo convertir a Hunosa en la empresa energética medioambiental que habíamos acordado en abril de 2019", ha dicho.

"Nadie en esta negociación, de ningún ámbito de la otra parte de la mesa, se me entienda, de la parte del Gobierno central que respalda SEPI o Hunosa, puede tachar a los trabajadores de no ser responsables, de no ser pacientes y no de tener compromiso", ha apuntado.