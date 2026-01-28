CCOO y UGT se concentran en Oviedo y alertan del inicio de año "especialmente duro" por la violencia machista

Concentración de UGT y CCOO contra las violencias machistas en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO de Asturias han denunciado este miércoles la persistencia de discursos negacionistas de la violencia machista durante una concentración celebrada este miércoles en Oviedo, en recuerdo de las mujeres asesinadas y como muestra de rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres. Ambas organizaciones han advertido de la gravedad del inicio de año y han reclamado un compromiso firme de toda la sociedad.

La responsable de Igualdad, Cooperación y Cultura de CCOO Asturias, Úrsula Szalata, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto el acento en la existencia de discursos negacionistas, que ha calificado de "profundamente preocupantes y peligrosos". En este sentido, ha subrayado que la violencia contra las mujeres "no es un fenómeno puntual ni excepcional", sino una realidad estructural que se ejerce "desde que somos niñas, simplemente por el hecho de ser mujeres".

"Lo verdaderamente intolerable es que tengamos que estar repitiendo año tras año los nombres de mujeres asesinadas", ha añadido. Asimismo ha reflexionado sobre el impacto que tendrían si las víctimas pertenecieran a otros ámbitos. "No sabemos qué pasaría en este país si, en lugar de cinco mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, habláramos de cinco árbitros de fútbol o de cinco responsables políticos", ha apuntado.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Evelyn Cosío, ha lamentado la dureza de este inicio de año y ha recordado que en 2024 la primera víctima mortal en Asturias se registró el 31 de enero, mientras que en lo que va de 2025 ya se han confirmado cinco mujeres asesinadas por violencia machista, a las que se suma otra mujer asesinada por su propio padre.

Durante la concentración, se ha dado lectura a un manifiesto en el que los sindicatos han subrayado que la concentración se celebra "desde el respeto, desde la tristeza y desde la necesidad de no callar", al considerar que "el silencio ya no es una opción" y que existe una responsabilidad colectiva con las mujeres asesinadas.