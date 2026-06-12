CCOO y UGT critican la "falta de sensibilidad" de Educación en la valoración de comisiones de servicio

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OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESs) -

Las organizaciones sindicales CCOO Asturias y UGT Servicios Públicos, tras la reunión mantenida con la Consejería de Educación, Eva Ledo, para abordar la regulación y concesión de comisiones de servicio vinculadas a causas humanitarias, de salud y conciliación, denuncian la actitud "rígida e insensible" del órgano técnico encargado de la valoración de estas solicitudes.

Ambas organizaciones recuerdan que estas comisiones de servicio tienen un carácter extraordinario y responden a una finalidad claramente establecida: dar respuesta a situaciones personales y familiares de extrema gravedad que afectan al funcionariado de carrera docente y que difícilmente pueden resolverse por otras vías.

Explican que es un instrumento imprescindible para proteger la salud, la conciliación y la dignidad personal del profesorado, con independencia de que se encuentre prestando servicio en Asturias o en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, durante el proceso de valoración, los sindicatos afirman haber constatado una "preocupante falta de empatía y sensibilidad" hacia las situaciones expuestas.

"El órgano técnico ha aplicado criterios excesivamente restrictivos y una interpretación rígida de la normativa, alejándose del espíritu humanitario que debería guiar este procedimiento excepcional", indican.

Por todo ello, CCOO y UGT exigen a la Consejería de Educación que revise de manera inmediata los criterios de actuación del órgano técnico encargado de la valoración, garantizando que las decisiones se adopten conforme al objetivo para el que fueron concebidas estas comisiones, es decir, ofrecer "una respuesta justa, coherente y verdaderamente humanitaria a situaciones excepcionales de especial gravedad".