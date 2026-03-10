CCOO y UGT destacan un "seguimiento masivo" en el primer día de huelga en el sector auxiliar asturiano

Archivo - Sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria de Asturias y UGT FICA Asturias han asegurado que la huelga iniciada este martes en el sector de montaje y auxiliar asturiano está teniendo un "seguimiento masivo" por parte de los trabajadores, que han respondido "de forma contundente" a la convocatoria de ambos sindicatos.

Según señalan las organizaciones sindicales en un comunicado, el paro es consecuencia directa del "inmovilismo" y la "cerrazón" de la patronal Femetal tras tres meses de negociación y varios intentos de mediación en los últimos días sin que haya sido posible avanzar hacia un acuerdo.

CCOO y UGT afirman haber acudido "con voluntad real de alcanzar un acuerdo" a todos los espacios de negociación, pero reprochan a la parte empresarial que haya impedido avances que permitan dar respuesta a las "legítimas reivindicaciones" de la plantilla.

Los sindicatos sostienen que su objetivo es lograr un convenio "justo", que refleje la realidad económica del sector y los márgenes empresariales existentes, apoyándose en "diversas estadísticas y datos objetivos de actividad". A su juicio, el seguimiento de la huelga en esta primera jornada evidencia "el malestar existente en el sector y la determinación de las plantillas para defender sus condiciones salariales y sus derechos sociales".

CCOO de Industria de Asturias y UGT FICA Asturias subrayan que mantendrán el calendario de huelga convocado, que se desarrollará los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas si no se produce un movimiento por parte de la patronal que permita recoger las reivindicaciones salariales y sociales planteadas. "Nuestra voluntad es firme y decidida", concluyen las organizaciones, que llaman a continuar la movilización "por un convenio justo".