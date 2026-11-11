CCOO y UGT tildan de "éxito masivo" la huelga en Asturias con paros "casi totales" en la industria y el transporte

Huelga General en Asturias. - JUAN VEGA

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han valorado este miércoles como un "éxito masivo" el seguimiento en Asturias de la jornada de huelga general por el derecho a la vivienda convocada este 11N, con una cifra global de participación que los sindicatos han situado en torno al 75 por ciento en la comunidad autónoma.

En una atención a los medios de comunicación conjunta para hacer balance del paro, la representante de CCOO de Asturias Esther Barbón ha calificado la jornada de "muy positiva" tras haber logrado trasladar a los centros de trabajo la problemática de la vivienda, un asunto que ha calificado como "un problema laboral de primer orden" al considerar que el coste de los inmuebles "se come los salarios".

Esther Barbón ha detallado que el paro ha registrado un seguimiento cercano al 100 por ciento en empresas emblemáticas del sector industrial asturiano como Arcelor, Thyssen, Fertiberia o Rioglass. Asimismo, ha destacado una incidencia de la misma magnitud en el transporte urbano de Gijón, en la limpieza viaria, en la recogida de basuras y en la plataforma logística de Alimerka, así como en grandes superficies comerciales de la región.

En el ámbito sanitario, la representante sindical ha cifrado la participación en torno al 95 por ciento a pesar de los servicios mínimos fijados por la administración, a los que ha calificado de "abusivos".

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha ratificado que los datos de participación remitidos desde Madrid sitúan el seguimiento en la comunidad en el 75 por ciento, situando a la región entre las autonómias con mayor incidencia junto a Cataluña, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha.

Fernández Lanero ha destacado que, descontando los servicios mínimos fijados en la administración pública, la actividad productiva ha quedado prácticamente paralizada en la gran industria, el sector naval y la fábrica de armas. Asimismo, ha subrayado la ausencia de incidentes en los piquetes informativos desplegados durante la madrugada y la mañana.

Respecto a las críticas que vinculan la convocatoria con intereses políticos, la portavoz de CCOO ha asegurado que la movilización responde a una respuesta "a un clamor social, popular y laboral" desencadenado a raíz del desahucio y posterior fallecimiento de Mari Carmen.

Lanero ha defendido la dimensión laboral del paro al señalar que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.290 euros resulta insuficiente para afrontar los precios medios del alquiler o de las hipotecas en Asturias.