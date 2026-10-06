CCOO vota este miércoles ir la huelga 24 horas por un salario digno, un techo dónde vivir y unos precios que no asfixien

La responsable de área externa de CCOO de Asturias, Esther Barbón, participa, en Gijón, en la jornada de homenaje a la afiliación veterana. Del sindicato - CCOO ASTURIAS

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de área externa de CCOO de Asturias, Esther Barbón, ha explicado este martes que la convocatoria de una huelga general de 24 horas tiene que ser refrendada en el consejo confederal que va a tener lugar la tarde de este próximo miércoles.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la jornada de homenaje a la afiliación veterana del sindicato celebrada en Gijón.

Una huelga general que, según la representante sindical, viene movida por todas las movilizaciones que se llevan produciendo desde el desahucio de Maricarmen, hace dos semanas, en las que el sindicato ha participado "activamente".

A esto ha sumado que es respuesta, también, al bloqueo a los dos Reales Decretos que recogían alguna de estas reivindicaciones sobre vivienda, por parte de la derecha y la ultraderecha, lo que hizo, a su juicio, que el fin de semana pasado aún las movilizaciones fueran "a más".

Unido a ello, ha recordado que el secretario general de CCOO lleva ya unos días diciendo que va a participar en todas aquellas que existan de carácter general, "con la propuesta finalmente ayer de esta huelga", ha apuntado.

Por este motivo, ha indicado que van a trabajar en ello y ha señalado que entienden que esta huelga tiene reivindicaciones "muy claras y muy concisas", por un salario digno, por un techo dónde vivir y también porque los precios "no nos asfixien".

"Esas son las tres reivindicaciones que vamos a llevar en esta huelga y, por tanto, interpelamos, no solo a las administraciones públicas, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, sino también a las asociaciones empresariales, que son las que tienen en sus manos el que nuestro salario llegue a final de mes", ha remarcado.

Barbón ha advertido de que la vivienda se come el salario, pero también la cesta de la compra y el precio de los productos. Por ello, ha insistido en que las asociaciones empresariales tienen en su mano que el salario dé para llegar a final de mes y por eso también esta huelga "las interpela directamente", ha sostenido.