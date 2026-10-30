Centeno (Vox) exige explicaciones al Gobierno de Asturias tras dejar "sin ejecutar 466 millones" en inversiones en 2025

Archivo - Gonzalo Centeno - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha exigido explicaciones al Gobierno asturiano tras denunciar, en base a los datos de la Cuenta Genera, que "el Ejecutivo socialista dejó sin ejecutar cerca de 466 millones de euros en inversiones y transferencias de capital, de los cuales casi 250 ni siquiera llegaron a comprometerse contablemente".

"En 2025 los socialistas presentaron un presupuesto de 6.600 millones de euros en números redondos, de los cuales 1.000 iban destinados a los capítulos de inversiones, los que hacen que efectivamente se retorne a los ciudadanos, en forma de valor añadido, su esfuerzo fiscal", ha criticado Centeno en una nota de prensa.

El diputado de Vox ha cuestionado los resultados de la gestión presupuestaria del Gobierno del Principado. "Pues bien, estos señores no ejecutaron prácticamente la mitad, 465, y ni siquiera comprometieron con terceros las obras e inversiones en que estos se iban a materializar por la otra mitad, 250.¿Para qué les pagamos su sueldo? ¿A dónde han ido a parar nuestros impuestos?", ha destacado.

Según ha indicado, "la información publicada revela, además, que 61 partidas presupuestarias, por un importe conjunto de cerca de 30 millones de euros, cerraron el ejercicio sin compromiso contable ni gasto reconocido". Centeno ha exigido al Gobierno regional que explique "por qué tantas inversiones anunciadas no llegaron a materializarse presupuestariamente durante 2025".

Para Vox es "especialmente llamativo" el balance de la modernización de los centros de Formación Profesional. Según Centeno, de los 6,37 millones de euros presupuestados, únicamente se ejecutaron 413.000 euros, el 6,49%. Los 5,95 millones restantes quedaron sin comprometer.

En la misma nota de prensa también ha señalado que en la principal partida destinada a maquinaria, instalaciones y equipamiento de FP, dotada con 5,82 millones, solo se reconocieron gastos por 295.900 euros. El 95% de ese presupuesto quedó sin utilizar durante el ejercicio.

En el conjunto de Educación, ha indicado, el Gobierno autonómico dejó sin ejecutar 15,25 millones de euros, de los cuales 9,27 millones no llegaron a comprometerse.

La Cuenta General refleja también, según Centeno, 16,81 millones de euros sin comprometer en vivienda pública financiada con fondos europeos, otros 14,91 millones en ayudas de acceso a la vivienda y 21,72 millones en construcciones sanitarias.

Centeno ha cuestionado la terminología utilizada por el Ejecutivo para presentar sus inversiones. "Ni los movilizaron, como le gusta decir a Peláez en un palabro que no figura en la Ley", ha precisado el diputado.

El parlamentario ha recordado la importancia de invertir y mantener las infraestructuras. "Estos días, por desgracia, estamos comprobando lo que pasa cuando se deja de invertir y mantener nuestras infraestructuras", ha concluido.