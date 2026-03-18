Centeno (Vox) señala que el Gobierno central "ha desmontado" el relato de Barbón (PSOE) sobre Cerredo

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno - Europa Press - Archivo

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Gonzalo Centeno, se ha referido este miércoles al "colapso definitivo" de la "estrategia de ocultación" del gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón en relación con los accidentes mortales ocurridos en la mina de Cerredo, en el municipio de Degaña.

Centeno ha afirmado que durante meses el Ejecutivo autonómico trató de atribuir toda la responsabilidad a las empresas privadas, "engañando a los asturianos", pero que ahora esa versión "se ha venido abajo" tras las conclusiones del propio Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto para la Transición Justa. El Ejecutivo central habría así "desmontado" el relato del Principado.

"El propio Ministerio ha reconocido que la figura del llamado proyecto de investigación complementaria no existe en la Ley de Minas. Ha sido un simple trampantojo jurídico utilizado por el Principado para permitir, de facto, la extracción de carbón", ha señalado.

El diputado ha denunciado que sin ese mecanismo y sin la falta de control administrativo "habría sido imposible que se produjera esa actividad", y ha criticado duramente el sistema de inspecciones.

"Tiene bemoles que los inspectores pasasen una vez al año y además guiados por los propios dueños de la empresa. Con una inspección seria, estos accidentes no habrían ocurrido", ha afirmado.

Centeno también ha recordado que existía un precedente en la misma instalación en agosto de 2022, con las mismas empresas implicadas, lo que, a su juicio, evidencia una "cadena de negligencias" por parte de la Administración.

Asimismo, ha cuestionado la concesión de ayudas públicas a las empresas implicadas. "Se han dado subvenciones de más de 900.000 euros, que podrían alcanzar los cuatro millones, a una empresa dirigida por un joven de 21 años con apenas 3.000 euros de capital", ha criticado.

El parlamentario de Vox ha asegurado que los informes internos del Gobierno autonómico "han quedado desacreditados" y ha insistido en que las revelaciones conocidas confirman que "ni siquiera se estaban contabilizando estas actividades en los datos nacionales".

"Se acabó el fraude, se acabó el engaño y se acabó la ocultación. El relato oficial del Gobierno de Barbón ha saltado por los aires", ha celebrado Centeno, quien ha exigido que se depuren responsabilidades políticas por lo ocurrido.