La Central Artística de Bueño celebra su segundo aniversario

La Central Artística de Bueño celebrará este viernes y sábado su segundo aniversario, según ha informado la Fundación EDP. Los actos tendrán lugar el viernes en la Central Artística, y el sábado en el Centro Cultural de Sardín, en el municipio de Ribera de Arriba.

Según ha informado la Fundación, la Central Artística de Bueño consolida en su segundo aniversario como un espacio de referencia para la creación contemporánea, el diálogo intercultural y la revitalización del medio rural.

Desde su apertura, la Central ha acogido exposiciones, conciertos, performances y residencias artísticas que han reforzado los vínculos entre Asturias y Portugal, gracias a la colaboración con el MAAT (Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa) y la Embajada de Portugal en España.

El evento contará con la presencia de representantes institucionales y culturales como el director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León; el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins; y el productor cultural del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), Fernando Ribeiro, y los habitantes del concejo.

Como resultado de su aniversario la CAB ofrecerá una programación artística que incluye dos exposiciones internacionales comisariadas por Fernando Ribeiro (MAAT Lisboa): "La huella del tiempo", del escultor japonés Tadanori Yamaguchi "PAUSA", del artista portugués Cláudio Garrudo Además, habrá música en directo (LaBanda EDP y Algaire) y una visita guiada por las instalaciones, que destacan por su diseño inspirado en los hórreos tradicionales.

La Fundación EDP tiene como objetivo reforzar el compromiso del Grupo EDP en los ámbitos geográficos en que desarrolla su actividad, con especial atención a las áreas educativa, cultural, social y medioambiental dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible global, en el que la generación y utilización eficiente y responsable de la energía juega un papel determinante.