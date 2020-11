Central Lechera Asturiana se suma a una campaña para combatir el desperdicio alimentario

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Central Lechera Asturiana acaba de firmar una alianza con 'To Good To Do', movimiento social nacido en 2016 en Dinamarca y que desde entonces lleva luchando contra el desperdicio alimentario.

Esta iniciativa ha desarrollado una APP con el objetivo de conectar a los establecimientos o empresas con excedentes de alimentos con personas que estén interesadas en ellos a cambio de precios muy reducidos. Actualmente su APP tiene más de 9,5 millones de usuarios.

Además, la marca láctea también se ha unido a la comunidad 'Marcas Waste Warrior' con el objetivo de impulsar estrategias para reducir el desperdicio alimentario generando así un impacto positivo en el planeta.

El punto de partida de esta iniciativa ha sido la firma de la declaración 'Por un planeta sin desperdicio de alimentos', que servirá para reforzar el compromiso y asentar las líneas que ejecutará Central Lechera Asturiana para luchar contra el desperdicio de alimentos durante 2021 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El Responsable de Comunicación y RSC de CAPSA FOOD, Manuel Reinero Fernandez Cabalde, ha destacado que "siempre buscamos formas de sumar, por eso estamos encantados de ser embajadores de TO GOOD TO GO como marca Waste Warrrior".

En ese sentido, ha afirmado que "nuestro objetivo con esta incorporación es aunar esfuerzos junto con el resto de empresas que forma parte de la iniciativa, poniendo todos nuestros activos a disposición de TO GOOD TO GO para continuar concienciando a la sociedad de la importancia de reducir el desperdicio alimentario en todos los ámbitos. Estamos seguros los conseguiremos".