Chamorro sale de la reunión con Barbón sin fecha para la solución temporal al colapso de las sedes judiciales en Oviedo

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha salido de la reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, sin "ninguna fecha concreta" para la solución temporal al colapso de las sedes judiciales en Oviedo. "El Principado metió la Universidad en esta ecuación de forma razonable y racional y esperemos que se busque una solución", ha manifestado.

Chamorro se refiere a la solución "puente" que en su día se planteó y que consistía en que la Universidad cediera la Facultad de Ciencias a la Justicia hasta que se resuelva el futuro campus de El Cristo y los tribunales se puedan unificar en el entorno de Llamaquique.

Esta propuesta se lanzó a principios del año y fue rechazada por el rector de la Universidad de Oviedo hasta que los estudios de Ciencias no tengan una ubicación definitiva en El Cristo.

Es el Gobierno regional, ha dicho Chamorro, el que debe "prestar los medios materiales a la Justicia" en una ciudad en la que los edificios están "prácticamente saturados y agotados". Con esta premisa sobre la mesa, la reunión de este martes se enmarca en el compromiso de Adrián Barbón de "capitanear y liderar" la necesidad de dotar a la justicia asturiana de aquellos medios materiales y personales que precisa.

La Justicia asturiana lleva meses enfrascada en un proceso de reorganización a raíz de las últimas reformas procesales, que hace necesario impulsar nuevas sedes judiciales en Asturias, además de implementar medidas de digitalización y formación del personal.