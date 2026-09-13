La CHC mejora la capacidad de desagüe del arroyo Mariana en Corvera con trabajos en 110 metros

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el arroyo Mariana en Corvera de Asturias - CHC

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del arroyo Mariana, en El Cabañón, en el término municipal de Corvera de Asturias, con una actuación que se desarrolla a lo largo de 110 metros y cuenta con un presupuesto de 4.000 euros.

Los trabajos consisten en retirar elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, además de realizar actuaciones selectivas sobre la vegetación de ribera. El objetivo es recuperar la capacidad de desagüe ordinaria del cauce y reducir el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito entre la CHC y el Ayuntamiento de Corvera para la conservación y mantenimiento de cauces, que contempla una inversión de 328.000 euros durante cuatro años.