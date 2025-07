La CHC recuerda que no puede prohibir el baño en ríos e insta al Ayuntamiento de Oviedo a señalizar el Nalón

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha aclarado este viernes que no ha recibido solicitud formal del Ayuntamiento de Oviedo para señalizar el tramo del río Nalón, donde este pasado miércoles un joven de 18 años fallecía mientras se bañaba a la altura de Las Caldas, pero está dispuesta a colaborar en todo lo necesario. Ha recordado además que no tiene competencias para prohibir el baño en cauces fluviales.

La presidenta de la CHC, Bárbara Monte, ha explicado a los medios de comunicación que la Confederación tiene como misión la gestión y protección del dominio público hidráulico, es decir, el agua y el cauce por donde discurre. En este marco, ejerce funciones como el control de la calidad del agua, los vertidos o la ejecución de obras hidráulicas en zonas rurales, pero no es competente en materias como seguridad, protección civil o usos recreativos como el baño.

"Si el Ayuntamiento quiere instalar carteles hoy mismo, ya le hemos trasladado que no hay ningún inconveniente", ha indicado Monte, subrayando que, en todo caso, "la prohibición del baño es una competencia municipal o de otras administraciones con autoridad en seguridad ciudadana o medio ambiente".

El comisario de aguas de la CHC, Alejandro Barriuso, detalló que la normativa que regula su actuación --el texto refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 50-- establece que el baño es uno de los usos comunes que cualquier ciudadano puede ejercer en los cauces sin necesidad de contar con autorización. "La Confederación no puede prohibir ni regular el baño. No nos compete", recalcó.

Barriuso precisó que el papel de la CHC se limita a garantizar que estos usos comunes no perjudiquen el dominio público hidráulico, tanto en lo relativo a la calidad como a la cantidad del agua. Esto se lleva a cabo mediante controles de vertidos, autorizaciones para construcciones, vigilancia de actividades en las zonas de servidumbre y policía, entre otras funciones.

El comisario de aguas también subrayó que la regulación o prohibición del baño solo puede provenir de otras administraciones con competencias específicas, como las relacionadas con protección civil, medio ambiente o seguridad ciudadana. En este sentido, indicó que "hay normativas sectoriales, como las aplicables a espacios protegidos o a situaciones de seguridad pública, que podrían justificar restricciones, pero eso ya no corresponde a la Confederación".

Preguntado por la posibilidad de una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento y el Principado, como ha planteado el consistorio ovetense, el comisario de aguas aseguró que no se ha solicitado hasta la fecha, pero que la Confederación está dispuesta a sentarse, asesorar y cooperar institucionalmente para encontrar soluciones.

PETICIÓN VECINAL EN 2020

La aclaración de la CHC llega después de que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, reclamase esta mañana una actuación coordinada y urgente para mejorar la señalización de zonas peligrosas en el cauce del río Nalón. En sus declaraciones, Canteli insistió en que la responsabilidad sobre estos espacios no recae exclusivamente en el Ayuntamiento, y ha pedido mayor implicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y del Principado de Asturias.

"No es responsabilidad del Ayuntamiento. Es de la Confederación, es del Principado. Hay que señalizar eso, y luego la gente tiene que ser responsable", subrayó el regidor ovetense durante el acto institucional en recuerdo de Miguel Ángel Blanco celebrado en Oviedo.

En declaraciones a los medios, recordó que el Ayuntamiento ya se dirigió hace "tres o cuatro años" a estas administraciones solicitando una intervención en el tramo del río, tras un suceso similar.

Canteli lamentó que, pese a los avisos previos, los riesgos sigan sin estar adecuadamente advertidos. "La multitud de gente que estaba bañándose el otro día sabían que había un riesgo, un riesgo de hasta seis metros de agua. Hay personas que no están preparadas para nadar en esas condiciones. Es muy triste que pase esto", manifestó.

El alcalde apeló a la responsabilidad ciudadana: "Si ponemos letreros y no se respetan, esto va a seguir ocurriendo". Asimismo, rememoró un episodio anterior, cuando, tras el fallecimiento de un joven, al día siguiente "la Policía salvó de milagro a otro chico".

"Que no vuelva a pasar. Hay que actuar, hay que señalizar, y necesitamos que nos ayuden los responsables de los ríos", insistió, refiriéndose a la CHC, a la que pide una respuesta clara y colaboración para poder intervenir con eficacia en estos espacios de uso público.

El alcalde confirmó que el Ayuntamiento está abierto a colaborar, volverá a contactar con las administraciones implicadas, y expresó su esperanza de que se tomen medidas rápidas y coordinadas.

Sobre la petición vecinal para colocar señalización preventiva en una zona del río, a la altura de Trubia, a la que aludió el alcalde de Oviedo, la CHC ha recordado que ya en 2020 aclaró que no era competente para declarar zonas de baño ni para prohibir su uso, ofreció su colaboración y apoyo técnico al Consistorio para adoptar las medidas necesarias de seguridad, pero no obtuvo respuesta. "No hubo contestación, ni se colocaron carteles ,ni se tomaron medidas por parte del Ayuntamiento", han asegurado desde el organismo.