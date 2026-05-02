La CHC trabaja en la mejora de capacidad de desagüe de río Riosa en La Foz

Río Riosa - CHC

OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del río Riosa en La Foz, en el término municipal de Morcín.

Estos trabajos se realizan en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Morcín para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 200.000 euros durante un plazo de cuatro años.

Las labores principales consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos o restos vegetales, y en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de un tramo de 930 metros y cuentan con un presupuesto de 25.000 euros. La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como "limpiezas" de cauces -retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos- tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal.

Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables -más información en Conservación y mantenimiento de cauces (limpiezas de cauces) y en Protección frente a inundaciones-.