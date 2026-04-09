El ciclo de cine CIME invitará a la reflexión sobre la memoria histórica y el género, del 21 al 23 de este mes

Presentación de la segunda edición del Ciclo de Cine, Memoria y Género, (CIME), que tendrá lugar del 21 al 23 de este mes de abril, en la Escuela de Comercio de Gijón. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Gijón (FMC) ha presentado este jueves la segunda edición del Ciclo de Cine, Memoria y Género, (CIME), que tendrá lugar del 21 al 23 de este mes en la Escuela de Comercio de Gijón.

Con esta segunda edición, CIME consolida su apuesta por el cine como herramienta para la reflexión social y la recuperación de la memoria, generando un espacio de encuentro ciudadano que invita a compartir y dialogar sobre cultura e historia.

Según una nota de prensa de la FMC, la muestra se articula en tres jornadas que combinan conferencias y proyecciones cinematográficas. En este caso, arrancará el próximo día 21 con la historiadora, documentalista y escritora gijonesa Pilar Sánchez Vicente, que impartirá la conferencia titulada 'La memoria como resistencia: mujeres silenciadas'.

En ella, abordará la recuperación del papel de mujeres clave en la historia del siglo XX en España que fueron relegadas de los relatos oficiales.

La jornada continuará con la proyección de Las 13 rosas (Emilio Martínez-Lázara, 2007), cuya presentación correrá al cargo de la Asociación 13 Rosas Asturias.

Asimismo, el miércoles día 22, Gonzalo Barrena Díez ofrecerá la charla 'Infancias en el exilio: los Niños de Rusia', en colaboración con la Asociación Niños de Rusia, en la que hablará de la historia de los miles de menores evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil española.

A la conferencia le seguirá la proyección del documental 'Los niños de Rusia' (Jaime Camino, 2001). El ciclo finalizará el jueves 23 de abril, con 'Aguja y látigo. Homenaje a Federico García Lorca', una conferencia a cargo del poeta y docente Juan Carlos G. de los Reyes, que conmemora el 90 aniversario de la muerte del autor. La sesión incluirá un recital poético acompañado al piano por Marcos Suárez, con composiciones originales de Lorca.

A continuación, tendrá lugar la proyección de 'La novia' (Paula Ortiz, 2015), una adaptación libre de la obra 'Bodas de sangre', del poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

La entrada a todas las actividades será gratuita hasta completar aforo. Para más información, se puede consultar las redes sociales @culturagijon y @cortogijon.