Ciencia apoya con casi un millón las soluciones innovadoras de 45 empresas ligadas a la Industria 4.0

Transformación digital - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano ha concedido 950.215 euros en ayudas a 45 empresas asturianas para el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas a la Industria 4.0, como la implantación de nuevos procesos y sistemas productivos o de gestión. Estas iniciativas movilizarán inversiones por valor de 2,2 millones.

Estas ayudas, gestionadas por la Agencia Sekuens, se enmarcan en la convocatoria de subvenciones a la transformación digital dirigidas al refuerzo de la competitividad y la modernización del tejido productivo.

A través de esta línea, el Gobierno de Asturias pretende impulsar y mejorar la competitividad de las empresas relacionadas con la Industria 4.0. En concreto, se apoya la digitalización de procesos, la instalación de software de gestión inteligente de infraestructuras, la integración de sistemas de guiado en 3D o la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA).

Los proyectos aprobados abarcan sectores estratégicos para la economía regional, como la ingeniería, la agroalimentación, las ciencias de la salud, las artes gráficas o la gestión forestal, entre otros. En este contexto, destaca el compromiso de las empresas beneficiarias con el mantenimiento y la creación de empleo, con once nuevos puestos de trabajo asociados a estas actuaciones de transformación digital.

Desde 2019, este programa de ayudas ha beneficiado a 203 empresas, que han recibido 7,35 millones en subvenciones. La inversión global acumulada en este período asciende a 19,33 millones.