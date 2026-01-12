Ciencia destina 3,6 millones a los centros de I+D+i de grandes empresas para proyectos de investigación industrial

Imagen de archivo de un centro de investigación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha autorizado la concesión de 3.585.559 euros en ayudas para impulsar la actividad de los centros de I+D+i de grandes empresas, en el marco de la convocatoria gestionada por la Agencia Sekuens y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El Principado apoyará 20 proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, impulsados por nueve compañías, que movilizarán más de 7,5 millones de inversión y fortalecerán la labor de estas instalaciones como agentes clave de innovación aplicada y transferencia tecnológica al tejido productivo.

Los proyectos financiados se enmarcan en las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y abordan ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, los nuevos materiales, la movilidad, la energía y la transición verde o la automatización avanzada, con enfoque en resultados transferibles a empresas y sectores productivos, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

Las entidades beneficiarias y los proyectos en los que trabajarán son Alsa Innovación y Proyectos de Movilidad, con un proyecto enfocado a la movilidad segura, a través de un sistema de telemetría inteligente que analiza en tiempo real datos de los vehículos para mejorar la seguridad y anticipar situaciones de riesgo en la conducción; ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión impulsa seis programas de investigación aplicada a procesos y tecnologías industriales avanzadas; Gonvarri MS R&D con dos proyectos orientados a infraestructuras sostenibles y a la industria 4.0 sobre paneles acústicos multifuncionales y automatización avanzada en plantas industriales; e Idesa Technology & Research Centre, con dos actuaciones relacionadas con tecnologías del hidrógeno y nuevas soluciones industriales.

Por otro lado, Linter Technical Center, vinculado a Samoa Industrial, impulsará un proyecto que une inteligencia artificial e industria; Nalón Innova lleva tres proyectos sobre sostenibilidad y salud, centrados en la investigación para transformar residuos de la industria petroquímica en materiales sintéticos de alto valor que contribuirán a la economía circular y la reducción de desechos, así como a limpiar el biogás de forma más sostenible; y PMG Powertrain R&D Center, con un programa sobre nuevos materiales y su aplicación industrial que se centra en la fabricación de sistemas integrales de bombas gerorotor para automoción, fabricadas mediante pulvimetalurgia.

Además, TSK Sustainability Technologies Center desarrollará soluciones tecnológicas vinculadas a transición energética e industria sostenible; y Windar Technology and Innovation impulsará dos proyectos sobre fabricación avanzada de grandes estructuras para energía eólica offshore e innovación en procesos productivos para estructuras XXL.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que el resultado de esta convocatoria supone un nuevo hito en este programa de colaboración público-privada. "Los centros empresariales tienen gran capacidad de arrastre sobre el resto de agentes del sistema de ciencia y tecnología, movilizan mucha inversión privada y constituyen un punto de apoyo fundamental para la retención y atracción de talento", ha precisado.

A su juicio, los proyectos que han obtenido financiación "reflejan la capacidad de las empresas para competir en sectores estratégicos como el hidrógeno, la movilidad segura, la biotecnología y la fabricación avanzada". "Son iniciativas que generan conocimiento, empleo cualificado y nuevas oportunidades para Asturias", ha asegurado.