Ciencia inicia la ejecución del proyecto para la Manzana del Talento de Avilés

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, durante su visita al centro de empresas de La Curtidora junto con la alcaldesa del concejo, Mariví Monteserín. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Sekuens última la licitación de la primera fase de la Manzana del Talento y el Emprendimiento, uno de los proyectos estratégicos impulsados por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para reforzar el ecosistema de innovación industrial de Avilés, que movilizará cerca de diez millones en los próximos tres años.

El consejero, Borja Sánchez, ha visitado el centro de empresas de La Curtidora acompañado por la alcaldesa del concejo, Mariví Monteserín, ha detallado el nuevo proyecto diseñado por Sekuens, que contará con 6,74 millones de cofinanciación del Fondo de Transición Justa (FTJ). La actuación se articulará en dos fases, con un plazo global de ejecución hasta finales de 2028, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La primera fase comprende la rehabilitación del antiguo centro de Formación Profesional (FP) de Valliniello, en el que se ubicarán una aceleradora de empresas, un área de formación y varios espacios de investigación. Esta fase incluirá, además, la demolición de cuatro edificaciones y la urbanización exterior de la parcela.

Esta primera intervención ya dispone del visado del Servicio de Supervisión del Principado y se encuentra en fase avanzada de tramitación para su licitación, con un presupuesto base de 6.212.173 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. El inicio de las obras está previsto para el último trimestre del año.

La segunda fase consistirá en la construcción de una nueva nave industrial anexa al edificio rehabilitado para acoger equipos y actividades de investigación y desarrollo industrial de mayor envergadura. La nave tendrá un diseño funcional y flexible, adaptado a las necesidades de los distintos equipos que trabajarán allí. El inicio de las obras se prevé para el segundo trimestre de 2027, según el cronograma inicial establecido por Sekuens.

El objetivo del proyecto es la atracción de empresas relacionadas con la investigación de nuevos modelos de fabricación avanzada (robótica, impresión 3D o mecanizado de alta precisión) y su integración con herramientas digitales (incluidas las basadas en IA) para la gestión de las fábricas del futuro.

Reconfiguración del proyecto

El consejero Borja Sánchez ha explicado que la solución final se adopta tras una revisión técnica de los inmuebles ubicados en la parcela del antiguo IES de Valliniello. Según los estudios realizados, parte de los edificios previstos inicialmente para su rehabilitación presentan un estado que hace inviable la intervención contemplada en origen. Además, alguno de ellos no alcanza la altura mínima exigida por el planeamiento urbanístico municipal.

A partir de este diagnóstico, la actuación se ha reformulado para asegurar una respuesta viable, funcional y compatible con un uso responsable de los recursos públicos y de los fondos europeos que cofinancian la operación.

"Esta actuación mantiene intacta su ambición estratégica y refuerza su viabilidad con una solución técnica seria, útil y responsable. El proyecto plantea una alternativa solvente, sostenible y con capacidad real para generar oportunidades", ha destacado Sánchez.

"Este proyecto responde a una visión clara: atraer talento, favorecer la investigación aplicada, apoyar el emprendimiento innovador y seguir ampliando las capacidades de Asturias en ámbitos de alto valor añadido", ha añadido el consejero, quien ha desvelado que ya hay empresas interesadas en implantarse en la Manzana del Talento.