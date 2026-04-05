Cines de Oviedo y Gijón estrenan este jueves la ópera Turandot de Puccini en su centenario

Archivo - Escena de Opera Turandot - SALAS DE CINE - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centenario de la ópera Turandot, obra póstuma de Puccini, se estrenará en los cines de Oviedo y Gijón el jueves 9 de abril, con la producción filmada en la Ópera Estatal de Viena. Narra la historia de amor y enigmas de la princesa Turandot y el príncipe Calaf, con la esclava Liù como personaje clave.

La propuesta, dirigida por Claus Guth, cuenta con Jonas Kaufmann en el papel de Calaf y Asmik Grigorian en su primer personaje principal como Turandot. La intérprete Kristina Mkhitaryan interpreta a Liù. La dirección musical corre a cargo de Carlo Armiliato y la ópera, cantada en italiano con subtítulos en castellano, tiene una duración de 142 minutos.

Se podrá ver en Cines Embajadores Foncalada de Oviedo y Ocine Premium Los Fresnos de Gijón, así como en 80 salas de más de 70 localidades españolas. La distribución en España corre a cargo de Versión Digital, dentro de su serie de producciones de ópera y ballet para cine.