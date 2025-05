La ciudad será epicentro del cine documental musical con el Festival In Edit

El documental 'Solo pienso en ti', sobre la icónica canción de Víctor Manuel, será estreno en Asturias

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este lunes el Festival In Edit, de cine documental musical, que se celebrará, por segunda vez en la ciudad, del 15 al 18 de este mes.

Suárez, durante la presentación del evento en el Salón de Recepciones municipal, junto al director del mismo, Uril Altell, ha resaltado que podrá verse en la ciudad algunos de los documentales más importantes del mundo.

Entre estos ha destacado el estreno en Asturias 'Solo pienso en ti', de Hugo de la Riva, un "emotivo" documental que narra la historia real que inspiró una de las canciones más emblemáticas del cantautor asturiano Víctor Manuel. Asimismo, se ha mostrado seguro de que tendrá el éxito de asistencia que ya tuvo la edición anterior.

Ha incidido, asimismo, en la buena acogida de la primera edición, a lo que ha remarcado que Gijón se consolida como la única sede en España, más allá de Barcelona, que acoge de forma exclusiva este festival "líder en su género", ha apostillado.

Sobre el festival, ha explicado que nació en Barcelona en 2003 y ya se ha celebrado en distintos países. En el caso de Gijón, se llevará a cabo tanto en la antigua Escuela de Comercio como en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y la entrada para todas las proyecciones será gratuita, previo registro en la página del propio festival www.inedit.org.

Altell, por su lado, ha resaltado, al margen del documental de De la Riva, el dedicado a la banda The Black Keys. En este caso, 'This is a Film About The Black Keys', dirigido por Jeff Dupre, aborda la trayectoria del icónico dúo de rock estadounidense formado por Dan Auerbach y Patrick Carney. En el documental se puede ver, según él, cómo dos personas de caracteres "difíciles y hostiles" se adaptan uno al otro, sobre todo uno de ellos.

Por otra parte, ha incidido en que son un festival súper transversal en cuanto a tipos, estilos de música y en cuanto a distintas generaciones.

También ha citado 'Soundtrack To A Coup D'État', del cineasta belga Johan Grimonprez, en la que se explora la conexión entre la música, la política y los conflictos de poder global durante la Guerra Fría. Altell ha recalcado que este tema le parece que es de "rabiosa" actualidad y se puede extrapolar a muchos sitios.

Por el festival, asimismo, pasará 'Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story', dirigido por Nate Pommer y Eric Weinrib, que es un retrato "visceral y profundamente político" del líder de Gogol Bordello, Eugene Hütz, y del recorrido de la banda a través de dos décadas de música, activismo y revolución cultural.

El documental sigue el viaje de Hütz desde su infancia como refugiado ucraniano hasta convertirse en un símbolo de resistencia a través de su música mestiza y combativa, fusionando punk, rock y folclore de Europa del Este.

Otros documentales que estarán presentes en el festival son: 'Mogwai: If The Stars Had A Sound', dirigido por Antony Crook; 'The Stones and Brian Jones', dirigido por el veterano documentalista Nick Broomfield; 'Elis y Tom: Había que ser contigo', dirigido por Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay.

Además, el festival contará con dos sesiones DJs en horario de vermouth dirigidas por los DJs gijoneses Kairos y Antón Arrieta en el Zephyr Bar de Gijón.