Ciudadanos ve "inadmisible" que haya alumnos de bachiller sin profesor en Cangas del Narcea

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado Luis Fanjul ha calificado de "inadmisible" que haya alumnos de segundo de Bachillerato de Humanidades en el IES Cangas del Narcea que lleve "casi tres meses" sin profesor de latín desde la jubilación de la profesora titular.

"Es evidente que la situación va a afectar a las notas de estos estudiantes en la EBAU porque acuden en condiciones de desigualdad respecto a otros centros educativos y todo ello bajo el amparo de la consejería de Educación que ha alterado el principio de igualdad educativa", ha señalado en nota de prensa.

Fanjul ha explicado que la administración exige tramitar la solicitud de jubilación con una antelación de más de tres meses y sin embargo, la convocatoria de sustitución no se inicia hasta que es efectiva la jubilación. "Esto demuestra la desidia de la consejería para que estos alumnos puedan seguir con sus clases, teniendo en cuenta que tienen que enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad que determinarán su futuro académico y por ende, profesional", ha criticado.

En este sentido, ha explicado que después de seis meses de quejas, la administración aún no ha resuelto las bolsas de latín y griego. "Para la consejería de Educación los estudiantes de Humanidades son de segunda y el profesorado de latín o griego no tiene derecho a jubilarse porque no hay nadie para sustituirlos", ha añadido.

El diputado también ha condenado que este problema afecte a alumnos que residen en el suroccidente asturiano, "lo que ahonda más en el sentimiento de abandono de la comarca por parte de las instituciones del Principado".