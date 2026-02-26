M-CLan, Loquillo, Juan Magán, Coti o Taburete, en el cartel de Metrópoli 2026, que incorpora un espacio Therian

Cartel del festival Metrópoli 2026 (Gijón). - METRÓPOLI

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Metrópoli ha avanzado este jueves parte de su cartel de la próxima edición, que se celebrará del próximo 26 de junio al 5 de julio, y por cuyo escenario del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' pasarán artistas como M-CLan o Loquillo a Juan Magán o Polima Westcoast.

De esta forma, Metrópoli regresará con una edición que crece en contenidos y consolida un modelo cultural que combina grandes conciertos, Comic Con, arte urbano, cultura digital, espacios de igualdad y programación familiar, según una nota de prensa del evento.

En cuanto al apartado musical, por el escenario principal pasarán: M Clan; Gipsy Kings; y Juan Magán. También formarán parte del cartel Coti; Sidecars; Loquillo; Taburete aportará su propuesta fresca y generacional, mientras que la noche; Polimá Westcoast; Lyanno; y 3Pac. El cierre del festival llegará de la mano de Bresh.

El Escenario 2 completará la propuesta con nombres como Mateo Eraña y Mercedes Cañas; La Banda Sabinera, homenaje al repertorio de Joaquín Sabina; y ComandanteTwin.

A ellos se suman Tigre y Diamante, Cindy Cats, la banda británica Imaculate Fools, Eva Hevia y Naiara Moore, Tussi Warriors y Mar Lucas, artista vinculada al universo digital que conecta especialmente con el público joven.

COMIC CON

El recinto ferial reunirá también a los amantes del mundo cinematográfico y del manga o el cosplay. En este sentido, la Comic Con llegará con novedades.

Con motivo del 25 aniversario cinematográfico de 'El Señor de los Anillos', se podrá visitar una exposición con figuras a escala real (1:1) inspiradas en el universo creado por J.R.R. Tolkien.

A esta muestra se sumará 'La X marca su lugar', dedicada a Indiana Jones, una propuesta que recorrerá la iconografía y los elementos más reconocibles de la saga.

CREATORS CON Y THERIAN CON

Entre las principales novedades de Metrópoli 2026 destaca la incorporación de la Creators Con, un espacio concebido como punto de encuentro entre creadores de contenido y público presencial.

Según los organizadores, no se trata únicamente de un escenario con invitados, sino de una convención estructurada que traslada al recinto del festival la conversación que habitualmente se produce en el entorno digital.

Durante varias jornadas, el programa incluirá charlas, mesas redondas y grabaciones de podcast en directo con creadores vinculados a ámbitos como la música, la moda, el lifestyle o el humor.

La Creators Con nace con la voluntad de reconocer el papel que desempeñan los creadores digitales en la cultura contemporánea, según los organizadores.

Para estos, integrar este ecosistema dentro de Metrópoli supone ampliar el concepto de festival y conectar de forma natural el espacio físico con el universo online.

Han resaltado, unido a ello, que Metrópoli no solo suma un nuevo contenido a su programación, sino que da un paso más en su evolución como evento cultural abierto a nuevas realidades, lenguajes y generaciones.

Otra novedad es la Therian Con, que será la mayor celebrada hasta la fecha en España, reuniendo a la comunidad therian y otherkin en un entorno estructurado y respetuoso.

ESPACIOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación incluirá, además, un encuentro dedicado a la serie 'Los Hombres de Paco', el espacio Metropolitanas, centrado en la igualdad y el diálogo cultural, y la zona Metrokids, pensada para que los más pequeños también formen parte del festival.

Las entradas de día online tendrán un coste desde nueve euros, la infantil (menores de 12 años) desde siete euros, el abono diez días desde 52 euros, el Abono Tattoo desde 23 euro y el Abono Comic Con desde 30 euros.

Asimismo, el Pack Familiar (4 personas) será desde 29 euros; Vip Boombastic desde 21 euros; y Vip Metrópoli desde 21 euros. La venta oficial de entradas comenzará el próximo 4 de marzo, a las 12.00 horas, en www.metropoligijon.com.