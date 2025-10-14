El Club de Lectura Avilés retoma la actividad con Eduardo Mendoza, Premio Princesa Asturias

Archivo - El escritor, Eduardo Mendoza, durante la presentación de su novela 'Transbordo en Moscú', a 9 de abril de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España). ‘Transbordo en Moscú’, de la editorial Seix Barral, es la tercera entrega de la serie de novelas d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club de lectura de la Biblioteca Bances Candamo, en Avilés, retoma las reuniones este jueves 16 de octubre a las 17.00 horas en el edificio de La Noria, en el Parque Ferrera. En este primer encuentro los participantes comentarán la obra de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, este acto será el paso previo al encuentro al que asistirán los clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Asturias con el autor premiado, que se celebrará el 20 de octubre en Oviedo.

Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) es novelista, dramaturgo, traductor y colaborador habitual en los medios de comunicación. Se licenció en Derecho en 1965 y llegó a ejercer la abogacía durante unos años, pero en 1973 se trasladó a Nueva York para trabajar como traductor en la ONU y allí permaneció hasta 1982. En 1983 regresó a Barcelona donde continuó su carrera como traductor en organismos internacionales y también impartió clases de traducción en la Universidad Pompeu Fabra.

Su carrera literaria empezó con la novela 'La verdad sobre el caso Savolta', publicada en 1975, que obtuvo un gran éxito de crítica y de público, y es una muestra del estilo propio del autor caracterizado por mezclar elementos propios de la novela gótica, la ciencia ficción y la novela negra con rasgos humorísticos y paródicos. Después publicó las novelas 'El misterio de la cripta embrujada' (1979), 'La ciudad de los prodigios' (1986), 'Sin noticias de Gurb' (1981), 'El año del diluvio' (1992), 'La aventura del tocador de señoras' (2001), 'El asombroso viaje de Pomponio Flato' (2008), 'El secreto de la modelo extraviada' (2015) y 'Tres enigmas para la organización' (2024), entre otras.