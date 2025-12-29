El Clúster TIC de Asturias se incorpora al consorcio estatal que impulsará las tecnologías cuánticas

Archivo - Fundación CTIC Asturias - CTIC - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster TIC de Asturias formará parte del nuevo consorcio nacional financiado por Red.es y coordinado por Gaia para el desarrollo de tecnologías cuánticas. Se trata de "una alianza estratégica en la que solo se han aprobado dos proyectos en toda España y que movilizará una inversión superior a 4,6 millones de euros", según informa el propio Clúster.

En este sentido destacan que la incorporación del Clúster TIC supone un hito para el ecosistema digital asturiano y contribuye a reforzar y ampliar el ecosistema cuántico de la región, impulsado inicialmente por el Grupo QHPC de la Universidad de Oviedo, CTIC Centro Tecnológico y el CINN-CSIC, y que figura entre los polos cuánticos destacados en la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas, junto a Cataluña, País Vasco, Galicia y Madrid.

El acceso del Clúster TIC a este consorcio ha sido posible gracias a la colaboración de CTIC Centro Tecnológico, entidad referente en computación cuántica a nivel nacional.

Clúster TIC Asturias y CTIC Centro Tecnológico desarrollarán dos casos de uso innovadores en los que Asturias tendrá un papel protagonista dentro del proyecto: Detección cuántica de anomalías en sistemas IoT para anticipar ciberataques, una solución aplicada al sector de las telecomunicaciones que permitirá reforzar la ciberseguridad en entornos industriales, territoriales y de salud digital y optimización cuántica de rutas de última milla con flotas heterogéneas, orientada a mejorar la eficiencia logística urbana en contextos regulados y de sostenibilidad, considerando restricciones como emisiones, autonomía, accesibilidad a ZBE (zonas de bajas emisiones) o tiempos de servicio.

Ambos casos de uso permitirán avanzar en soluciones híbridas cuántico-clásicas aplicables a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la industria 4.0, la logística urbana o las smartcities.

Para el Clúster TIC de Asturias, este proyecto representa "un paso decisivo para reforzar el posicionamiento de Asturias en tecnologías cuánticas, abrir nuevas oportunidades de innovación para nuestras empresas y acelerar la digitalización del tejido productivo regional".