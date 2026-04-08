El CMAE acoge la exposición 'El contemplanubes', de Pablo Basagoiti. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) acoge la exposición fotográfica 'El contemplanubes', de Pablo Basagoiti Brown. Se trata de una colección de treinta imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico que fueron seleccionadas por el autor de entre todas las que realizó durante un año, cada mañana, casi a la misma hora, casi en el mismo punto, y con toda clase de clima.

Destacan desde Cultura del Ayuntamiento de Avilés que para Basagoiti, el mar siempre ha sido una vía de escape a la que recurrir para mirar el horizonte y perderse, especialmente en invierno, en días en los que las aguas se embravecen.

El autor retrata un mar convertido en un escenario cambiante, que muta continuamente sus colores y sus luces, no ya de un día para otro, sino casi de segundo en segundo.

La inauguración de esta exposición tendrá lugar a las 19 horas de este jueves 9 de abril y podrá visitarse hasta el 31 de mayo, en el horario habitual del CMAE : martes y miércoles de 10:30 a 13:30, de jueves a domingo de 18:00 a 19:00 horas.

Este proyecto artístico fue seleccionado por Asturies Cultura en Rede para formar parte de los circuitos expositivos del Principado de Asturias durante 2025 y 2026, siendo el proyecto más valorado por el jurado. Está comisariado por Gretel Piquer Viniegra, doctora en Historia del Arte.