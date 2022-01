Cofiño sobre la reforma: "No es momento de hacer balance porque el proceso aún está abierto"

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha reiterado este viernes que el proceso de reforma del Estatuto aun está abierto y por lo tanto desde el Ejecutivo no es momento de hacer balance del mismo.

Cofiño, en rueda de prensa tras la reunión del consejo de Gobierno, ha manifestado que la postura del Ejecutivo es clara y la manifestó el propio presidente este jueves. Así, ha incidido en que hasta el día de hoy están asegurados 26 diputados para aprobar esa reforma que incluiría la cooficialidad del asturiano y el diputado que falta --en relación al parlamentario de Foro, Adrián Pumares-- ya ha dejado muy clara su posición.

"No se si la van a modificar o no, veremos a ver. El partido no ha terminado y por tanto no es momento de hacer balance. Nosotros estamos a la espera de la decisión que adopte Foro. Insisto, el partido sigue jugándose y corresponde a otros hacer movimientos, no es momento de que el Gobierno haga balance", ha reiterado Cofiño.

Preguntado por el anuncio de Podemos de presentar una propuesta en materia fiscal para desbloquear las negociaciones de la reforma estatutaria, Cofiño ha indicado que "no conoce la misma" y por tanto nada puede manifestar al respecto.