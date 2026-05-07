Cogersa formaliza la renuncia a parte de sus fondos europeos para reasignarlos ante el fin de los plazos de la UE

Junta de Gobierno extraordinaria de Cogersa. - COGERSA

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha acordado este jueves optimizar el uso de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante la reasignación de partidas a nuevas actuaciones. Esta decisión se produce tras la aprobación, por parte de la junta de gobierno, de la renuncia a la financiación de diversas actuaciones que no han podido cumplir los plazos de ejecución del mecanismo europeo, que finaliza en pocas semanas.

Entre los proyectos afectados por esta renuncia destaca el Centro de Preparación para la Reutilización en Siero. No obstante, el consorcio ha subrayado que esta infraestructura es "estratégica" para el cumplimiento de los objetivos legales de reciclaje, por lo que será ejecutada íntegramente con fondos propios de Cogersa. El proyecto constructivo ya está redactado y se tramitan los permisos para licitar las obras e iniciarlas este mismo año.

Durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, Cogersa ha defendido que ha alcanzado una "ejecución casi total" en las ayudas destinadas a la recogida separada de biorresiduos, el compostaje comunitario, la construcción de nuevos puntos limpios y la mejora de instalaciones de tratamiento, como la ampliación de la planta de compostaje y nuevos equipos para envases. No obstante, se han justificado las razones de la ejecución parcial en las partidas relativas a la digitalización de instalaciones y a los puntos limpios de proximidad, áreas que también se han visto condicionadas por los estrictos plazos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Más allá de la gestión de fondos, la jornada ha estado marcada por la recepción oficial de la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (PTFR) tras finalizar con éxito sus pruebas iniciales. La instalación, que ha supuesto una inversión de 73 millones de euros, iniciará su explotación nominal antes de fin de año y supondrá la creación de 45 puestos de trabajo.

Por otro lado, la comisión delegada del consorcio ha adjudicado a la empresa Sofiwaga España 2 el contrato para la comercialización del biogás generado en el vertedero de Serín. El gas será purificado y convertido en biometano para su posterior inyección en la red de gas natural.

Este contrato, con un precio de adjudicación de 30,01 euro/MWh, reportará a Cogersa unos ingresos estimados de casi dos millones de euros anuales. En total, se prevé que la operación genere unos ingresos de 40 millones de euros durante los próximos 20 años. La empresa adjudicataria construirá una planta de valorización (upgrading) en las instalaciones de Serín que deberá estar operativa en un plazo máximo de dos años.