Cogersa sube la tarifa de tratamiento de la fracción resto un 3,5%, hasta los 84,87 euros por tonelada

Reunión de Cogersa. - COGERSA

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha aprobado este jueves el proyecto de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2027 que, entre otros componentes, incluye los precios de los servicios. En esta planificación se fija la subida de las tarifas en el entorno del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto, lo que implica un aumento del 3,5% en la tarifa de tratamiento de la fracción resto, que se eleva a los 84,87 euros por tonelada.

Según ha informado Cogersa en nota de prensa, entre los precios más importantes del consorcio está el que se cobra a los ayuntamientos por la basura mezclada de residuos municipales que, por primera vez, se gestionará durante todo el año en la nueva Planta de Tratamiento de la Fracción Resto (PTFR).

Por otro lado, el consorcio proyecta este año nueve servicios cuyo precio se bonifica íntegramente a los clientes, tanto ayuntamientos como empresas. Los consistorios seguirán teniendo acceso totalmente gratuito a la recogida, transporte y tratamiento de los residuos separados en origen de papel/cartón, envases ligeros y vidrio; una medida que es posible gracias a los convenios de colaboración con los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) Ecoembes y Ecovidrio, en el marco de lo establecido en la legislación de residuos.

También será gratuito para los ayuntamientos todo lo relacionado con la atención con personal cualificado, mantenimiento y transporte de residuos municipales de los puntos limpios de Cogersa, así como todo lo relativo a las áreas de voluminosos y a los nuevos puntos limpios de proximidad.

INCENTIVOS A LA SEPARACIÓN DE BIORRESIDUOS EN ORIGEN

En el caso de la materia orgánica clasificada en el contenedor marrón, el consorcio solo cobrará a los ayuntamientos el coste del tratamiento de las toneladas que lleguen a la planta de biometanización de Serín con más de un 15% de impropios, un incentivo a la separación en origen de biorresiduos que va en línea con lo establecido en la legislación.

También se mantiene a cero euros el precio del tratamiento mediante compostaje de la fracción vegetal seleccionada -restos de podas y siegas-, que procede fundamentalmente de las obras de parques y jardines municipales. Seguirán siendo gratuitas para los ayuntamientos las 40 áreas de compostaje comunitario que Cogersa ha puesto en marcha en 33 concejos en el último año.

En el caso de los clientes de tipo empresarial, Cogersa les bonificará el coste de la biometanización de la fracción de residuos orgánicos, con el fin de promover la separación en origen también en las actividades económicas.

Con el objetivo de "impulsar la iniciativa privada y de economía social vinculada a la preparación para la reutilización", Cogersa ha establecido en 2027 una bonificación que puede llegar al 100% en el servicio de tratamiento de la fracción resto que resulte de todo ello.

Las tarifas de recogida y tratamiento de cadáveres de animales procedentes de explotaciones ganaderas y de otros subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach) están parcialmente bonificadas, gracias a la subvención que concede el Principado desde 2024, y cuya continuidad está prevista para el año próximo.

En total, Cogersa estima que va a recibir de la Administración Autonómica, a través de transferencias corrientes que se recojan en los Presupuestos de 2027, unos 6,5 millones de euros. La empresa pública, propiedad de los 78 ayuntamientos asturianos y del Gobierno del Principado, calcula además unos ingresos financieros por sus depósitos bancarios de 2,5 millones de euros.

Con todo lo anterior, el proyecto de presupuesto de Cogersa, consolidando los estados del consorcio y de su sociedad instrumental Cogersa SAU, asciende a 96,29 millones de euros en ingresos y 93,55 millones de euros en gastos para 2027.