El Colegio de Arquitectos recurre el concurso de La Vega en Oviedo ante el Tribunal Administrativo por "irregularidades"

Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA), en Oviedo. - COAA

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central por el concurso de ideas para la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

En una carta abierta al Ayuntamiento de Oviedo, el COAA informa de que presenta este recurso "en base al conjunto de irregularidades detectadas en la convocatoria del Concurso" y ha instado al Consistorio a rehacer las Bases para "adecuarlas a la legalidad y dotarlas de la apertura, la equidad y la proporcionalidad necesarias".

"Desde una posición institucional y constructiva, consideramos que existe margen suficiente para reconducir la convocatoria, y que persistir en una configuración que suscita objeciones tan intensas puede trasladar al procedimiento una controversia evitable y dificultar desde su inicio la aceptación pública y profesional del proceso emprendido", han señalado.

Para la institución colegial, las bases del Concurso "plantean serias dudas" además sobre "la legalidad del proceso de selección de los concursantes y de sus propuestas". Como ejemplo, indican que "resulta abrumador el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar".

"Este nivel de exigencia dejaría fuera del concurso a una inmensa mayoría de profesionales solventes que, careciendo de un currículo tan singular como el solicitado, podrían completar posteriormente sus equipos incorporando a los especialistas precisos en el caso de que sus ideas y propuestas fuesen las mejor valoradas", han lamentado.

CUESTIONAN LA INDEPENDENCIA DEL JURADO

Por otro lado, el Colegio de Arquitectos ha mostrado su sorpresa por la composición del jurado, ya que cinco de sus seis miembros están "directamente vinculados" al Ayuntamiento. "A esta falta de independencia se suma el hecho de que las propias Bases reconocen que la envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal", han agregado.

Para el COAA también es "inquietante" la decisión del Ayuntamiento de abordar el Concurso en un momento en el que aún no se dispone de los resultados de los estudios arqueológicos prescritos en el Convenio, estudios que "acumulan un inexplicable retraso".

"Debe tenerse en cuenta que la existencia de restos de interés histórico en el subsuelo del ámbito condicionaría de un modo relevante el diseño de la intervención, alterando cualquier propuesta que los concursantes hubiesen desarrollado antes de conocer el resultado de las excavaciones", han resaltado.