Oviedo espera terminar en septiembre los trabajos arqueológicos en la antigua fábrica de armas de La Vega

Archivo - Obras de remodelación de la entrada a Oviedo por la A-66, rotonda de la Cruz Roja, Bulevar de Santullano, Bulevar de San Julián de los Prados, Fondos Edusi. Fábrica de armas de La Vega. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este martes que los trabajos arqueológicos en la antigua fábrica de armas de La Vega finalizarán en septiembre, mes en el que estaría resuelto el concurso de ideas y el ganador podría empezar a elaborar sus informes.

El edil ha hecho este anuncio durante el debate de una moción de urgencia del Grupo Municipal Socialista que pedía paralizar el concurso de ideas hasta contar con un análisis completo de la situación patrimonial del conjunto. Según ha avanzado Cuesta, la licitación de estos trabajos arqueológicos complementarios al estudio ya hecho de georradar está "a punto de concluir" y tiene un plazo de cinco meses para la realización del trabajo.

La previsión es ejecutarlo entre primavera y verano, de manera que concluya en septiembre, "aproximadamente" el mes en el que el ganador del concurso de ideas empiece a redactar los documentos urbanísticos. Por tanto, el edil ha asegurado que no habrá "ninguna interacción" entre unos y otros trabajos, y ha insistido en que, si se encuentran evidencias arqueológicas del palacio de Alfonso II en el subsuelo de La Vega, "en nada condicionarían el desarrollo y reordenación del ámbito", sino que "añadiría un valor adicional muy importante".

"Nuestra planificación está perfectamente dirigida. La próxima estación es el concurso de ideas. Anticipo noticias extraordinarias sobre ese particular", ha dicho Cuesta, para después acusar al PSOE de situarse voluntariamente "en el sumidero de la historia".

El concejal del PSOE Juan Álvarez Areces, por su parte, ha celebrado que las investigaciones arqueológicas y el concurso de ideas no vayan a coincidir en el tiempo y ha lamentado que haya habido que encargar otro proyecto arqueológico porque se sustituyó un "estudio riguroso" de Arqueos por uno "low cost".