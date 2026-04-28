El Colegio Oficial de Enfermería y la UAX firman un convenio para impulsar la formación y la investigación

Archivo - Una enfermera manipulando vacunas frente al virus respiratorio sincitial. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) y el Grupo UAX, que en septiembre comenzará su actividad académica en Oviedo con la apertura del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, han firmado este martes un convenio marco de colaboración con el objetivo de reforzar la formación, la investigación y el desarrollo profesional en el ámbito de las ciencias de la salud.

Durante la firma, el presidente del Codepa, Esteban Gómez Suárez, ha señalado que el convenio establece un marco de colaboración que será "muy fructífero" en un futuro próximo. Por un lado, tendrá ventajas comerciales para los colegiados en formación universitaria y postgrado, pero confía en establecer colaboraciones en la formación continuada y en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación "que permitan visibilizar el talento, excelencia y capacidad de las enfermeras asturianas".

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX y directora de One Health del Grupo UAX, Aida Suárez Barrientos, ha señalado que esta alianza refleja el firme compromiso con la excelencia educativa y la profesionalización de la enfermería.

"Sumando trabajo e ilusión con el Codepa buscamos ofrecer una formación alineada con las exigencias del Sistema Nacional de Salud y que responda a los retos futuros del sistema sanitario, preparando a nuestros estudiantes para su futuro laboral. Nuestro modelo educativo, impulsado por la simulación clínica avanzada y el enfoque One Health, proporcionará a los futuros enfermeros y enfermeras las herramientas necesarias para transformar la atención sanitaria y mejorar la calidad del cuidado de los pacientes", asegura.

Este acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones orientado al desarrollo conjunto de actividades académicas, científicas, formativas y divulgativas, con el fin de contribuir al avance de las profesiones sanitarias y a la mejora continua de la calidad asistencial.

En una primera fase, el convenio contempla la puesta en marcha de un acuerdo de carácter comercial que permitirá a las colegiadas y colegiados del Codepa acceder a programas formativos del Grupo UAX en condiciones preferentes. Asimismo, ambas entidades prevén explorar el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de formación continuada e investigación.

El acuerdo también abre la puerta al diseño de programas formativos adaptados a las necesidades reales del sector sanitario, la participación de profesionales de enfermería en iniciativas docentes universitarias y la colaboración en proyectos de investigación, publicaciones y actividades científicas.

Además, se fomentará la conexión entre el ámbito académico y la práctica asistencial, facilitando el desarrollo de talento y la empleabilidad, así como la transferencia de conocimiento entre profesionales y estudiantes.