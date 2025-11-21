Collado apela a la juventud como garante de la democracia en el homenaje a un vecino de Noreña asesinado en Mauthausen

Colocación en Noreña de una piedra de la memoria (stolperstein) en recuerdo de Manuel Pañeda Nuño. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha apelado este viernes a la juventud como "garante de la democracia" y ha destacado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia de las víctimas del nazismo y del franquismo para evitar que movimientos contrarios a los derechos humanos "puedan volver a alcanzar el poder".

Collado ha realizado estas declaraciones durante la colocación de una piedra de la memoria (stolperstein) en homenaje a Manuel Pañeda Nuño, vecino de Noreña asesinado en el campo de concentración nazi de Mauthausen. En el acto ha participado un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de la localidad.

La directora ha defendido la necesidad de divulgar historias como la de Pañeda Nuño para que su sacrificio "en defensa de las libertades y de la justicia social" no sea en vano. Asimismo, ha subrayado la relevancia de la presencia del alumnado en el homenaje, señalando que el conocimiento de estas biografías permite "hilvanar el contexto histórico de los 40 años de dictadura que sufrió el país".

Collado ha puesto en valor el trabajo realizado por los estudiantes en materia de memoria democrática, que considera un ejemplo a seguir por los centros educativos asturianos. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno del Principado continuará impulsando iniciativas de este tipo.

El acto, celebrado en la plaza de La Cruz de Noreña, ha contado con la presencia de la alcaldesa, María Amparo Antuña, miembros de la corporación municipal y representantes de Deportados Asturias, entidad cuya labor de documentación sobre los represaliados fue reconocida por la directora.

Collado también ha agradecido al equipo docente del IES su compromiso con la memoria democrática, "que es también un compromiso con las libertades, la democracia y la justicia"