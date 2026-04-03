Colunga acoge la Semana Santa con el Mercáu de artesanía y alimentación MercAliarte - COLUNGA

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mercáu de artesanía y alimentación MercAliarte celebrará su decimoquinta edición en Colunga esta Semana Santa. Organizado por el Ayuntamiento y coordinado por la Asociación de Artesanos 'Alcuentros', el mercado contará con veinte puestos de venta, de los que más del 80% ofrecerán productos elaborados en Asturias.

El Mercáu se ubicará en el Parque "Hernán Pérez-Cubillas" y abrirá al público de 11.00 a 21.00 horas, clausurándose el domingo a las 15.00 horas. Los puestos de artesanía incluirán macramé, cuero, artesanía textil, bisutería creativa, encuadernación, libros infantiles, juguetes de madera, pomadas y navajas de Taramundi.

En los puestos de alimentación se podrán adquirir quesos, embutidos, miel, mermeladas, licores, panadería y dulces asturianos, además de quesos de León y rosquillas artesanas.

Durante la Semana Santa, el Mercáu ofrece también pulpería y barraca, a cargo de la Comisión de Fiestas "Colunga deja huella". Además, el sábado por la mañana se impartirá un taller de tiru con gomeru para todos los públicos, organizado por la Peña de tiro con gomero de Castrillón, el Club Deportivo Gomero de Gijón y el C.D. Forcao Astur, con el objetivo de dar visibilidad a esta tradición que se está perdiendo en Asturias por falta de relevo generacional.