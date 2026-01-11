Colunga recibe una subvención de 6.165 euros para mejorar la pista polideportiva de Lastres

El Ayuntamiento de Colunga impulsa la mejora de la pista polideportiva de Lastres con una nueva inversión en deporte. - CONLUNGA

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colunga, bajo la dirección de su Alcalde, el forista José Ángel Toyos, ha sido beneficiario de una subvención de 6.165,46 euros que permitirá financiar parte de las obras de mejora del pavimento deportivo, así como la renovación y ampliación de la red de seguridad y protección de la pista polideportiva de Lastres.

La subvención ha sido concedida por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias y se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas destinadas al mantenimiento, reparación e inversión en instalaciones deportivas de municipios de menos de 10.000 habitantes correspondiente al ejercicio 2025.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 24.442 euros, de los cuales la mayor parte será asumida directamente por el Ayuntamiento de Colunga, reafirmando así su compromiso con la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras deportivas del concejo.