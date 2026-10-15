Comienza en Oviedo el juicio contra el acusado de estrangular a un hombre en Langreo: Fiscalía pide 16 años de cárcel

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OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitará 16 años y medio de prisión para el acusado de matar a un hombre en un portal de Langreo en 2024 tras una discusión por el pago de una deuda. El juicio comenzará este viernes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.

En nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1979), sobre las 22.40 horas del 7 de diciembre de 2024, se encontraba en el rellano de un portal de la calle Alfredo Pumarino de Langreo, donde mantuvo una discusión con la víctima tras haberle reclamado el pago de una deuda.

En el curso de una violenta discusión entre ambos, el acusado, después de propinar varios golpes a la víctima, la agarró fuertemente del cuello, ocasionándole fracturas laríngeas internas, que provocaron su fallecimiento por asfixia.

Una vez que el acusado acabó con la vida de la víctima, arrastró su cadáver hacia el interior del portal y, tras registrar su ropa, se apoderó de 1.300 euros en metálico que llevaba. A continuación, abandonó el lugar y, sobre las 23.20 horas, se dirigió en un taxi a la Campurra, en Pola de Laviana. Fue detenido al día siguiente, sobre las 17:30 horas, en un local de El Entrego.

El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde 11 de diciembre de 2024. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio y de un delito de hurto, y solicita que se condene al acusado, por el delito de homicidio, a 15 años de prisión y libertad vigilada durante 5 años; y por el delito de hurto, a 18 meses de prisión.