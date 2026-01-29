Comienza en Siero la campaña de compostaje doméstico con inscripción abierta hasta el 28 de febrero

El Ayuntamiento de Siero participa, un año más, en la campaña de compostaje doméstico de Cogersa - SIERO

La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, ha anunciado este jueves la apertura del plazo de inscripción para la campaña de Compostaje Doméstico de Cogersa, en la que participa el Ayuntamiento de Siero desde el año 2010.

Según ha informado el consistorio, desde el inicio de esta iniciativa han participado un total de 1.499 personas en el concejo. En la edición de 2025 se inscribieron 61 vecinos y vecinas. El plazo para inscribirse en el programa permanecerá abierto del 1 al 28 de febrero.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la página web, así como de manera presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano-Registros en sus respectivos horarios, además de a través de la Oficina de Registro Virtual de las Entidades Locales o de la sede electrónica municipal.

Para participar en la campaña es requisito indispensable disponer de una parcela con suelo natural donde poder instalar la compostadora, el contenedor especial en el que se depositan los restos orgánicos de la huerta y la cocina para su transformación en una enmienda orgánica beneficiosa para el suelo.

La iniciativa está dirigida a fincas individuales y no es posible realizar la inscripción para huertos sociales, urbanos o similares. Asimismo, quedan excluidas las personas que hayan participado en ediciones anteriores o que ya dispongan en su domicilio de una compostadora suministrada por Cogersa.