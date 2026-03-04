Comienzan en Candamo las obras del Albergue Refugio de Animales

Obras - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del futuro Albergue Refugio de Animales del Consorcio ARA han iniciado su fase de ejecución material con la implantación de casetas, el acopio de materiales y los primeros movimientos de tierras en la parcela del Reguero de La Vara, en la parroquia de Cuero, en el concejo de Candamo.

Tras la firma del acta de replanteo y la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, la empresa pública Tragsa ha comenzado los trabajos preparatorios que permitirán avanzar en la construcción de una infraestructura estratégica para la protección y el bienestar animal en el ámbito supramunicipal, según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.

Estas primeras actuaciones incluyen la organización técnica del recinto, la delimitación de zonas de trabajo y la adecuación del terreno conforme a las exigencias del proyecto y bajo la dirección facultativa designada por el Principado de Asturias, que colabora activamente en el desarrollo de la actuación.

El nuevo Albergue Refugio de Animales supondrá una inversión de 1,6 millones de euros y ha sido diseñado para garantizar las máximas condiciones de bienestar, seguridad, higiene y control sanitario, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal en cuanto a las obligaciones de los municipios respecto a perros y gatos.