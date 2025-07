La comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo ordena las comparecencias de septiembre

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha informado este lunes sobre el avance en la planificación de las comparecencias para los próximos meses. Hoy se han fijado las comparecencias de las dos primeras semanas de septiembre, que empezarán el 1 de ese mes.

En unas declaraciones a los medios, Tomé ha explicado que la reunión de hoy fue de organización de dichas comparecencias, que comenzarán por la administración autonómica, empezando por funcionarios.

Las comparecencias, que comenzarán el 28 de julio, se han estructurado de manera que dos personas comparezcan en la sesión de mañana y una por la tarde.

Tomé ha confirmado que aún quedan por fijar comparecencias, incluyendo a la ministra de Transición Ecológica, altos cargos, consejeros, ex consejeros y la directora del Instituto de Transición Justa.

En relación con las comparecencias de julio, la presidenta de la comisión ha explicado que todas las personas previstas para la última semana del mes ya han sido notificadas y acudirán.

Respecto a la participación de los heridos en el accidente, Tomé ha recordado que de los cuatro inicialmente llamados a comparecer, dos habían dicho desde el principio que no, uno estuvo en duda y dijo que no, y el cuarto que había dicho que sí "llamó para decirnos que prefería no comparecer".