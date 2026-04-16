El Comité de empresa del Real Oviedo acusa a CCOO de distorsionar la realidad: "Hay límites que no se pueden consentir"

Archivo - Estadio municipal Carlos Tartiere. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de empresa del Real Oviedo ha respondido este jueves al comunicado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO por sus acusaciones de falta de transparencia en la negociación de las condiciones de trabajo de la plantilla y ha denunciado que el sindicato está "distorsionando la realidad".

En un comunicado remitido a los medios, el Comité de empresa ha lamentado las "acusaciones maledicentes e interesadas" de CCOO y ha rechazado "de manera rotunda" las acusaciones de falta de información, transparencia y participación: "Hay límites que no se pueden consentir".

"Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que suponen un intento evidente de desacreditar el trabajo serio, constante y responsable que este Comité viene desarrollando desde su constitución", han aseverado, recordando cómo, desde su creación en julio de 2025, el Comité ha impulsado un proceso negociador con la Dirección del Club con el objetivo de mejorar "de manera real y sostenida" las condiciones laborales de toda la plantilla.

Fruto de ese compromiso, explican, el 4 de julio de 2025 se trasladó formalmente a la empresa una propuesta que incluía medidas concretas para unos trabajadores que, "entre otros agravios, no veían actualizado su salario conforme al IPC desde el año 2014". Entonces se hizo un planteamiento de mínimos, mostrando "en todo momento" su voluntad de diálogo con la empresa.

"En diciembre se llegó a valorar positivamente un preacuerdo en condiciones alejadas de las inicialmente planteadas, trasladándolo a la asamblea de trabajadores, que también valoró positivamente el referido preacuerdo", han recordado. Sin embargo, dicho acuerdo no pudo materializarse por "la negativa de la empresa a garantizar por escrito que las subidas salariales no serían objeto de compensación y absorción".

Los informes jurídicos confirmaron que la redacción propuesta dejaba esta cuestión a discrecionalidad de la empresa, algo que este Comité "no podía aceptar por responsabilidad". Las negociaciones se retomaron en 2026, y ante la falta de avances, el Comité solicitó acudir al SASEC para desbloquear la situación. "La reciente reunión en este organismo ha permitido reabrir el diálogo, con nuevos interlocutores y un plazo concreto para intentar alcanzar una solución beneficiosa para todos", han destacado.

Durante todo el proceso, remarcan, "la información a la plantilla ha sido una prioridad" y se han convocado asambleas, se han remitido comunicaciones y se ha informado puntualmente de cada avance dentro de las posibilidades reales, "teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones la empresa no ha facilitado propuestas por escrito".

El Comité de empresa del Real Oviedo considera "especialmente grave" que se intente "instalar el relato de que los trabajadores han sido excluidos o desinformados", cuando la realidad es que "este Comité ha promovido activamente la participación y ha defendido siempre el interés colectivo por encima de cualquier otro".

La representación laboral del club ovetense considera que el comunicado de CCOO "no responde a la realidad de los hechos, sino a una estrategia que, legítimamente o no, parece orientada a generar desconfianza y a debilitar la representación actual de los trabajadores". Es por ello que han hecho un llamamiento a la plantilla para que "valore los hechos, el trabajo realizado y el compromiso demostrado". "Este Comité seguirá trabajando, como hasta ahora, con firmeza, transparencia y responsabilidad, defendiendo los derechos de todos los trabajadores del Real Oviedo", han zanjado.