El comité de empresa de Windar Wind Services critica el "inmovilismo" de la dirección y exige evitar los despidos

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Windar Wind Services ha emitido este martes un comunicado en el que expresa su "profunda indignación y desasosiego" ante" el mantenimiento por parte de la dirección de los 25 despidos previstos", cuando apenas queda una semana para cerrar el periodo de negociación del expediente de regulación de empleo. Los trabajadores critican el "inmovilismo de la dirección".

Señalan que entre las personas afectadas se encuentran compañeros que, hace menos de un año, se desplazaron a Fene (Ferrol) por decisión de la empresa, para sacar adelante la producción y cumplir los compromisos del grupo.

"Lo hicieron con sentido de responsabilidad, dejando atrás a sus familias y asumiendo un esfuerzo enorme para responder a una necesidad urgente. Hoy, la empresa les paga con un despido. El Comité considera que esta decisión es profundamente injusta y moralmente inaceptable, además de carente de justificación industrial", se quejan.

Desde el comité señalan que la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen claramente que las medidas de carácter temporal deben primar sobre las extintivas cuando la situación del mercado es coyuntural, como sucede en este caso.

Los trabajadores dicen que da la sensación de haber perdido un "tiempo valioso" que podría haberse dedicado a buscar soluciones alternativas.

Añaden que el próximo jueves, el Comité se reunirá con el consejero de Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, con el objetivo de explorar la vía de la mediación de la Administración en este conflicto, buscando una salida justa y razonable que evite despidos innecesarios.

Asimismo, se ha solicitado una reunión urgente con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a quien se pedirá el apoyo institucional del Ayuntamiento para defender los puestos de trabajo y el futuro industrial del territorio. "La plantilla de Windar Wind Services ha demostrado sobradamente su compromiso con la empresa y su profesionalidad. Por eso, exigimos el mismo compromiso y responsabilidad por parte de la dirección", concluyen desde el comité de empresa.