Una compañía asturiana, Empathy, lanza una inteligencia artificial al margen de grandes proveedores

Software en un ordenador. - SOFTONIC

OVIEDO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una compañía asturiana ubicada en Gijón, Empathy Holdings, está dando su propia batalla contra las grandes tecnológicas con el objetivo de "romper la dependencia europea en Inteligencia Artificial y ofrecer una alternativa soberana frente a Estados Unidos y China".

La compañía, que nació en Gijón en el año 2012, como compañía de soluciones de comercio digital, llegó a ser a ser el mayor cliente de Amazon Web Services en el norte de España.

Según destacan desde la propia firma, "todo nació fruto del hartazgo ante los abusos de las Big Tech: problemas de privacidad, subidas inesperadas de costes, amenazas constantes contra la propiedad intelectual desarrollada internamente, cambios unilaterales sin previo aviso que "rompen" las herramientas sostenidas sobre estos proveedores, caídas del sistema por fallos ajenos y la necesidad permanente de parchear brechas de ciberseguridad externas".

El grupo puso en marcha su propia nube privada con IA, instalada y operada integramente desde sus oficinas, libres de emisiones, en España.

La infraestructura ya presta servicio a más de 500 compañías. Su modelo garantiza "la continuidad del servicio, un rendimiento óptimo y el control total dentro de un entorno privado y soberano, blindado frente a decisiones externas".