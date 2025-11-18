La compraventa de viviendas en Asturias mejora en septiembre, pero continúa en tasas negativas con una caída del 4,1%

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias en septiembre ha descendido un 4,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78% a nivel nacional), hasta un total de 1.274 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 19,07 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, las 1.274 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Asturias, 1.136 se realizaron sobre viviendas libres y 138 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 234 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.040 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 2.111 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.274 compraventas, 470 fueron herencias, 35 donaciones y 4 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Asturias 3.554 fincas urbanas a través de 2.108 compraventas, 748 herencias, 61 donaciones, 4 permutas y 633 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.610 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 622 herencias, 580 compraventas, 31 donaciones, 2 permutas y 375 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%). En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente