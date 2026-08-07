La compraventa de viviendas en Asturias vuelve a tasas positivas con una subida del 10,4% en junio

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OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias en junio ha aumentado un 10,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 1,57% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.364 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 1.364 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en junio en Asturias, 1.235 se realizaron sobre viviendas libres y 129 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 283 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.081 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En junio se realizaron un total de 2.259 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.364 compraventas, 542 fueron herencias, 38 donaciones y 0 permutas.

En total, durante junio se transmitieron en Asturias 4.056 fincas urbanas a través de 2.388 compraventas, 862 herencias, 61 donaciones, 3 permutas y 742 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.782 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 638 herencias, 573 compraventas, 30 donaciones, 0 permutas y 541 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en junio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,64% seguida de Castilla - La Mancha, un 22,2% más, y Asturias (+10,36%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, Baleares y Galicia con caídas del 21,54%, 11,73% y del 7,68%, respectivamente.