"El compromiso es real y firme", defiende la alcaldesa en el Pleno sobre la Ordenanza de Movilidad

"Sin sesgos ni vetos, de ningún tipo", afirma López Moro sobre la expresión artística en la ciudad



GIJÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha defendido este martes, en el Pleno municipal, que no necesita "interlocutores" ante el Consejo de Mujeres, al que ha convocado para el próximo 11 de septiembre para la redacción de un nuevo Plan de Acción de Igualdad.

"El compromiso es real y firme", ha defendido Moriyón con respecto a hacer cumplir la Ordenanza de Igualdad, que pasa a aprobación definitiva al no haber recibido alegaciones en contra.

Así lo ha hecho antes de que los tres socios de Gobierno local, Foro, PP y Vox, echaran a abajo la proposición plenaria presentada por el PSOE para garantizar la igualdad, los derechos y las libertades de la ciudadanía en Gijón. Los tres partidos de la derecha han votado en contra de la iniciativa, que ha contado con los votos a favor de PSOE, IU y Podemos.

Moriyón, asimismo, ha incidido en que ya en la reunión del pasado día 12 del Consejo de Mujeres trasladó a las asistentes que entendía la "desconfianza" y les pedía "un poco de tiempo".

A mayores, ha recordado que el reglamento que define consejo de mujeres se aprobó con un Gobierno de Foro, además de recriminar al PSOE yendo de abanderados de la igualdad, dejarán para mayo la aprobación de esta ordenanza, cuando la de movilidad se tramitó con mucho más tiempo de antelación.

Asimismo, pese a agradecer el tono usado en su intervención por la concejala de IU, Noelia Ordieres, ha defendido que va a votar en contra ya que no debe aceptar que nadie sea el interlocutor suyo con el Consejo de Mujeres. Ha recalcado, sobre esto, que cuando fue alcaldesa anteriormente, en ocho años no lo tuvo. "No los quiero", ha insistido de los interlocutores que venían en la propuesta socialista.

Por contra, el PSOE ha defendido que la alcaldesa debe dar explicaciones en Pleno. Además, ha recalcado que, a fecha de hoy, representantes del Consejo de Mujeres no han recibido la convocatoria para la reunión del próximo 11 de septiembre.

Los socialistas han dejado claro que ofrecen su colaboración para seguir avanzando en los derechos de las mujeres, al tiempo que han advertido de que no van a consentir "ningún retroceso".

En el caso de IU, la edil Noelia Ordieres ha expresado la preocupación de su grupo por cómo será la actuación del Gobierno local en materia igualdad, especialmente tras el pacto con Vox. Ha pedido, en este sentido, cumplir la Ordenanza de Igualdad.

También la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha enfatizado el pacto entre Foro y Vox, lo que ha considerado que es como dejar a un "pirómano al frente de los bomberos". Ha enumerado, a este respecto, todas las medidas de igualdad con las que Vox no está a favor.

LIBRE EXPRESIÓN

Por otro lado, Foro, PP y Vox también han votado en contra de la proposición presentada conjuntamente por PSOE, IU-MP-IAS y Podemos en defensa de la libertad de expresión, de creación y de exhibición cultural en el concejo gijonés.

En este caso, la concejala de Foro Montse López Moro ha asegurado que se trabaja en dar cabida a todas las libres creaciones artísticas, "sin sesgos ni vetos, de ningún tipo".

Ha matizado, eso si, que se priorizarán aquellas expresiones artísticas que sean "plurales, diversas y de calidad". También ha avanzado que se pretende enriquecer las infraestructuras de la red museística y fomentar la creación artística cultural.

Incluso, prevén dotar a la ciudad de una nueva red de equipamientos culturales, "para uso de todos", ha remarcado. Asimismo, ha confirmado que desde su Concejalía convocarán el Consejo de Cultura, pero ha señalado que no es competencia municipal el instar a organismos superiores a continuar la tramitación y aprobación del Estatuto del Artista y del proyecto de ley de enseñanzas artísticas superiores.

Por parte del PSOE, la concejala Lara Martínez ha defendido el Estatuto del Artista y ha asegurado que, en el mandato anterior, cuando ella era gerente de Divertia, no estuvo parado, sino que se estuvo trabajando en él. También se trabajó con el sector en el proyecto de ley de enseñanzas artísticas superiores.

Martínez ha recordado a la alcaldesa que Vox se mofó en su día del secretario general de Foro, Adrián Pumares, diputado regional. "Es más que evidente que los ha perdonado", le ha dicho a Moriyón con referencia al pacto de Gobierno.

Por otra parte, ha enfatizado que la censura no llegó por primera vez al Ayuntamiento este año con Vox, sino en el año 2013, cuando Foro suspendió el concierto de Albert Plá por decir en una entrevista que le da "asco ser español". "No les hizo falta Vox", ha remarcado la edil del PSOE a Foro.

Por alusiones, Moriyón ha replicado a Martínez sobre lo de Pumares que "lo que fue, fue" y que ella salió en su defensa en aquel momento, "Es una cuestión zanjada", ha asegurado.

En el caso de IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha criticado los "vetos" de Vox en distintos ámbitos que, a su modo de ver, no garantizan una cultura "libre, democrática y plural". A mayores, ha remarcado que los profesionales de la cultura son los que alzan la voz contra Vox diciendo "no a la censura".

Por parte de Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, ha dado varios ejemplos de censura de Vox en otros lugares de España, partido al que ha acusado de querer "despojar" a la gente de la cultura.

Antes del debate, y por parte del sector de las Artes Escénicas, se ha destacado que la libertad de creación de los artistas es un pilar fundamental de una sociedad democrática y se ha avalado la proposición plenaria presentada por los grupos de izquierda.

Al margen de todo ello, en el Pleno se ha dado cuenta de las diferentes resoluciones de Alcaldía sobre la asignación del régimen de dedicación de los miembros de la Corporación, de la delegación de atribuciones en las Concejalías delegadas y en la Junta de Gobierno, así como las competencias de esta.

También se ha dado por enterado el Pleno de la composición de las Comisiones de Pleno, de las Juntas Rectoras de los Organismos Autónomos y de los representantes del Ayuntamiento en los órganos de entidades en los que ostenta representación. A esto se suma el informar al Pleno acerca de la aprobación del precio público del uso de las bicicletas públicas y de la ordenanza municipal reguladora del mismo.