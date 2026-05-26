Concedidas ayudas por 2,8 millones de euros para impulsar el despliegue del coche eléctrico

Archivo - Ciencia concede 2,8 millones en ayudas para impulsar el coche eléctrico. - PRINCIPADO - Archivo

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha aprobado la concesión de dos líneas de ayudas, por importe de 2,8 millones, para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, en el marco de dos líneas del programa Moves III 2025.

La primera de las dos resoluciones, publicadas este martes en el Boletín del Principado (BOPA), contempla la concesión de subvenciones correspondientes a la Línea 1, dedicada a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible para particulares, autónomos y empresas.

El importe total concedido supera los 2,06 millones de euros en incentivos y permite apoyar la compra de 439 vehículos, la mayoría por parte particulares y comunidades de propietarios.

Estas ayudas forman parte del programa estatal Moves III 2025 gestionado por las comunidades autónomas para impulsar la electrificación del transporte y reducir las emisiones. Las resoluciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/lzeUgG

En paralelo, el BOPA publica, también, la resolución de concesión de la Línea 2, dirigida a la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con una primera adjudicación de casi 800.000 euros.

Estas ayudas se destinan a proyectos promovidos por particulares, empresas, administraciones y comunidades de propietarios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales establecidos en la normativa de subvenciones. En conjunto, se han aprobado incentivos para 357 puntos de recarga.

Las solicitudes atendidas en esta primera resolución corresponden a expedientes registrados a lo largo de 2025, seleccionados por orden de entrada hasta el límite del crédito disponible, conforme establece la regulación estatal del programa.

Desde el Principado han recordado que este pasado lunes el Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de gasto de ocho millones de euros para dar respuesta al elevado volumen de solicitudes del programa Moves III de 2025.

Esta ampliación permitirá atender un mayor número de expedientes, tanto en la adquisición de vehículos eléctricos como en la instalación de puntos de recarga, tras constatarse que el crédito inicial para este año resultaba insuficiente para cubrir las solicitudes recibidas.