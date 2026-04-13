La Concejalía de Memoria Democrática organiza dos actos para conmemorar la proclamación de la Segunda República

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Memoria Democrática ha organizado dos actos con el objetivo de conmemorar este martes, 14 de abril, la proclamación de la Segunda República Española en 1931.

El primero de ellos tendrá lugar en el Cementerio de La Carriona, a partir de las 12:30 horas. Se trata de un homenaje en reconocimiento a las personas de la Comarca de Avilés que, en el ejercicio de la defensa de la democracia, fueron asesinadas y hechas desaparecer por la represión franquista. El acto contará con la intervención de la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís.

Ya durante la tarde, entre las 20:00 y las 21:00 horas, la plaza de España acogerá el acto de homenaje a la Segunda República y a la lucha antifascista.

Participarán en él vecinos y vecinas de Avilés, algunos de ellos familiares de personas represaliadas por la dictadura franquista. Asimismo, el acto contará con música en directo.

El objetivo de este acto es poner en valor los derechos y libertades que por primera vez se alcanzaron en España con la llegada de la Segunda República, así como recordar cómo se produjo su proclamación en Avilés.